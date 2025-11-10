Andorra acull aquesta setmana les XIII jornades transpirinenques de la pedra seca

Aquesta setmana Andorra acull les Jornades de Pedra Seca – XIII Trobada de l’Associació de la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional. Des del divendres 14 i fins al diumenge 16 de novembre, diverses persones expertes, artesanes i amants del patrimoni de la pedra seca i de l’arquitectura tradicional participaran en aquest esdeveniment a través de ponències sobre aquesta temàtica. La iniciativa té com a objectiu impulsar la promoció, la conservació i la transmissió d’aquesta tècnica constructiva tradicional, declarada patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO el 2018, i al Principat el 2024.
També s’ha previst una activitat paral·lela destinada al públic familiar, el dissabte, d’11 a 15 hores, al Centre de Congressos amb un taller familiar de construccions de pedra seca en miniatura, a càrrec de Jaume Deu Roig, en què els nens i les nenes descobriran aquest art tradicional a través de la construcció d’un petit mur amb pedres i materials adaptats. L’objectiu d’aquesta és combinar el joc, el treball manual i el coneixement del patrimoni cultural a través d’una activitat lúdica i educativa.
Aquestes jornades estan organitzades pel Departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports conjuntament amb l’Associació de la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional (APSAT) i els socis del projecte de cooperació transpirinenca Interreg POCTEFA Petra. Es tracta d’un projecte cultural transfronterer de revaloració, preservació i promoció del patrimoni arquitectònic en pedra seca al Pirineu. Està cofinançat al 65% per la Unió Europea, a través del programa Interreg VI Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2021-2027), sent l’objectiu d’aquest programa la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra.
També formen part d’aquest projecte la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), la Universitat de Lleida, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), la Universitat de Pau i dels Països de l’Ador, la Comarca de Sobrarbe i els Parcs Naturals Regionals dels Pirineus Catalans i de l’Arieja. Hi col·laboren també el Comú d’Andorra la Vella, el Comú d’Ordino, el centre sociocultural Cal Pal i els referents territorials dels governs autonòmics i regionals dels Pirineus.