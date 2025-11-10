Educació impulsa la Setmana de la recerca d’Andorra per a visibilitzar la ciència feta al país

El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, a través del Departament d’Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica, impulsa la primera edició de la Setmana de la recerca d’Andorra, que tindrà lloc del 17 al 21 de novembre. La iniciativa neix amb un triple objectiu: visibilitzar la recerca que es fa a Andorra i sobre Andorra, apropar la ciència a la ciutadania i fomentar la col·laboració entre els agents de l’ecosistema de recerca i innovació del país.
La setmana inclourà activitats organitzades per universitats del país, la Societat Andorrana de Ciències (SAC), Andorra Recerca + Innovació (AR+I) i l’àrea de recerca del Govern. Durant cinc dies, la ciutadania podrà assistir a conferències, taules rodones, exposicions i debats oberts i gratuïts, que mostraran la diversitat de recerques que es duen a terme al Principat.
La setmana s’obrirà el dilluns 17 i dimarts 18 de novembre amb els 17ns Debats de recerca, que aquest any porten per títol “Ciutat i societat saludables” que tindran lloc a la sala d’actes de MoraBanc, a l’avinguda Meritxell d’Andorra la Vella.
A partir de dimecres, les universitats del país prendran el relleu amb diverses activitats divulgatives. Començarà la Universitat d’Andorra (UdA), que oferirà dues conferències i una taula de ponències sobre intel·ligència artificial, aprenentatge de llengües, pensament crític i salut. A part, incorpora una exposició amb el títol El millor pòster científic, oberta al públic durant tota la setmana a les dependències del centre universitari a Sant Julià de Lòria.
Per la seva banda, la Universitat Carlemany presentarà Converses de recerca: veus de la Universitat Carlemany, on el professorat donarà a conèixer els principals projectes d’investigació que s’hi desenvolupen. I, finalment, la Universitat Digital Europea Unipro organitzarà conferències sobre innovació docent, economia urbana i ciència de dades aplicada al desenvolupament tecnològic d’Andorra.
Les activitats són d’entrada lliure i gratuïta, i en alguns casos requereixen inscripció prèvia a través de la web de la Universitat d’Andorra. El projecte busca consolidar-se com una cita anual de referència dins l’agenda de divulgació científica i acadèmica nacional.