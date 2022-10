Terceravia demana retirar el Projecte de llei del pressupost extraordinari, en quedar-se obsolet

El grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents ha votat en contra del Projecte de llei d’actuacions urgents en matèria de desenvolupament econòmic, d’habitatge i d’educació, i de desenvolupament dels sistemes d’informació, entre d’altres, a la sessió ordinària del Consell General d’aquest dijous. El president del grup, Josep Pintat, ha assegurat que s’ha quedat obsolet, “creiem que avui no toca la seva aprovació, sinó que cal retirar-lo. Hi ha dades contradictòries que vénen a emparar fets que no són els adequats”.

En aquest sentit, Josep Pintat ha indicat que “han passat 4 mesos des de la seva presentació, el Pla d’equilibri financer s’ha quedat obsolet, com ha dit el ministre de Finances, i, a més, perquè ja ha estat entrat a tràmit el Pressupost per a l’exercici 2023. Govern volia mesures urgents el 7 de juny, 22 dies després es va entrar a tràmit al Consell General, DA, a més va demanar una pròrroga per a l’elaboració de les esmenes. I la realitat és que ara han passat 4 mesos, estem a l’octubre i aquest projecte de llei de pressupost extraordinari se solapa amb el pressupost del 2023.”

Pel que fa a les dades, el president del grup parlamentari Terceravia ha recordat que a la liquidació dels comptes del Govern del 30 de juny de 2022 “es veu un superàvit, per l’increment dels ingressos, entorn de 32 milions d’euros. Però, tot i el superàvit, es veu com el deute augmenta 59 milions d’euros, passant de 1.302 a 1.361 milions d’euros de deute disposat i, pel que fa al formalitzat de 1.401 a 1.445 milions d’euros. I aquesta variació del formalitzat indica que hi haurà més deute, tot i haver-hi més ingressos. Si teníem superàvit, perquè continuem finançant-nos amb endeutament?”.

Altres temes del Consell General d’aquest dijous

Durant la sessió ordinària d’aquest dijous, el grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents ha votat a favor del Projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum; la Proposta d’aprovació de la ratificació del Tractat sobre el comerç d’armes, fet a Nova York el 2 d’abril del 2013; la Proposta d’aprovació de l’adhesió d’Andorra al Conveni mundial sobre el reconeixement de les qualificacions relatives a l’ensenyament superior, fet a París el 25 de novembre de 2019; la Proposta d’aprovació de la ratificació de l’Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu a la millora de la resiliència climàtica i de la viabilitat de les carreteres nacionals 116, 20, 320 i 22, relacionades amb els riscos naturals entre Prades i la frontera francoandorrana; la Proposta d’acord sobre salut mental i de la presa en consideració de la Proposició de llei de l’Estatut de l’Artista del Principat d’Andorra. Pel que fa a la votació de l’Expedient relatiu a la desafectació per a l’ús públic de l’edifici abans destinat a l’Ambaixada d’Andorra a Brussel·les, el grup parlamentari s’ha abstingut.