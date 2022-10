Injecció de 12,6 milions aquest any per a augmentar les polítiques d’habitatge, educació i digitalització

L’aprovació, aquest dijous al Consell General, del crèdit extraordinari i el suplement de crèdit per un import superior a 12,6 milions d’euros permetrà al Govern actuar de forma immediata per a fer front a la situació del mercat de l’habitatge, potenciar la digitalització del país i iniciar l’ampliació de la Universitat d’Andorra.

Aquestes accions, que s’iniciaran ja en aquest darrer quadrimestre del 2022, es prolongaran al llarg dels pròxims exercicis i suposaran, sumant-hi els crèdits plurianuals per als propers anys, fins a 35 milions d’euros destinats a polítiques d’habitatge, i més de 42 milions en total.

Tal com ha detallat el president del Grup Parlamentari Demòcrata, Carles Enseñat, es provisionen 16,2 milions per als habitatges a preu assequible de Borda Nova, 11 milions per a la compra d’habitatges buits, “per a poder reconduir-los en habitatges de lloguer a preu assequible” i 8 milions més per al lloguer d’habitatges, també amb la mateixa finalitat. Paral·lelament, s’habilitaran 12 habitatges tutelats al nou Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI).

“Tenint en compte la urgència de la situació pel que fa a l’habitatge, i les necessitats actuals de la població, no seria ni just ni efectiu dilatar aquestes accions en el temps, ni esperar al pressupost de l’any vinent”, ha defensat Enseñat.

També es destinen 2,5 milions a projectes de digitalització tant a l’Administració pública com per a les empreses del país. Pel que fa a l’educació “es provisionen 6 milions d’euros per a ampliar la Universitat d’Andorra i cobrir les necessitats creixents d’espai per l’augment d’alumnes” ha indicat Enseñat.

Per la seva banda, el president del Grup Parlamentari Independent, Ferran Costa, ha defensat la necessitat d’aprovar aquest projecte de llei, “ja que ningú podia preveure a finals de l’any passat l’esclat de la guerra d’Ucraïna i la consegüent crisi econòmica i energètica mundial”.

També ha incidit en el fet que “aquests crèdits permetran a l’Estat fer front a les seves obligacions legals i financeres, com per exemple el pagament dels interessos del deute”.

Finalment, i en la seva intervenció, el president del Grup de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi d’Areny-Plandolit, ha celebrat que el Govern “es posi mans a l’obra” per a modificar partides del pressupost del 2022 i “donar resposta a les necessitats de les persones del nostre país” amb una despesa que, a més, “no representa nou endeutament per a l’Estat”, ha destacat.

En un altre ordre de coses, el Consell General també ha acceptat la presa en consideració de la Proposició de llei de l’Estatut de l’Artista, que ara entra en període d’esmenes. En el debat d’admissió, Ferran Costa ha refermat el compromís dels grups de la majoria amb aquest col·lectiu i ha detallat que amb aquesta llei “pretenem combatre l’actual inestabilitat legal del sector, permetent la professionalització dels

artistes i dotant-los de seguretat jurídica amb la creació d’un registre de professionals del país”.

La consellera Demòcrata Sandra Codina ha afegit, en la defensa de l’Estatut de l’artista, que es tracta “d’un reconeixement a tots els artistes del nostre país, un document que els dota de protagonisme”. També ha garantit que “aquesta llei és un punt de partida, un acord de mínims perquè puguin fer el que més els agrada i desenvolupar el seu projecte vital”. Ha obert la porta a ampliar l’estatut també amb la implicació dels mateixos artistes, associacions i entitats vinculades al col·lectiu.

Increment de les taxes del tabac

Un altre dels punts de l’ordre del dia ha estat l’aprovació per assentiment del Projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum, que preveu un increment del 6% de les taxes sobre el tabac. “És necessari perquè França ha aplicat una pujada forta de preus però, a la vegada, és un diferencial que permet que Andorra continuï sent atractiva des del punt de vista comercial” ha manifestat el conseller Demòcrata, David Montané.

Finalment, també s’ha aprovat la Proposta d’acord de salut mental impulsada pels grups de la coalició i que insta al Govern a dedicar més recursos econòmics i humans per a atendre l’increment de persones amb patologies relacionades amb la salut mental, així com reforçar l’acompanyament als seus familiars i persones properes.