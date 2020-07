Tenir una fura com a mascota

La fura com a mascota és molt amistosa i presenta una personalitat entre la d’un gos i la d’un gat. Algunes són afectuoses i d’altres més independents.

Les fures viuen entre sis i deu anys i durant tota la seva vida demostraran el seu esperit juganer i necessitaran córrer i jugar almenys un parell d’hores diàries.

La fura també pot presentar algun inconvenient, el principal és que requereix molta cura i entrenament al principi, amb la qual cosa haureu de dedicar-li molta atenció.

És important saber que la fura presenta un comportament en ocasions molt curiós que li farà ficar-se per tots els racons, per la qual cosa heu de ser curosos si la deixeu solta perquè ni causi destrosses ni es faci mal.

Quant a l’hàbitat que heu de proporcionar a la fura heu d’intentar que simuli un cau. La fura necessitarà un lloc fosc i protegit que haureu de netejar i airejar una o dues vegades a la setmana.

S’ha de banyar la fura com a màxim una vegada al mes i no abans dels quatre mesos. L’aigua del bany no ha d’estar massa calenta ja que les fures són molt sensibles a la calor, d’aquesta forma també heu de cuidar la seva exposició al sol.

