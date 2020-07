Com canviar l’oli del cotxe pas a pas

Tot i que el canvi d’oli sol fer-ho un mecànic, a continuació enumerem els passos necessaris per a poder fer-ho senzillament sense tenir molt coneixement de mecànica. El que es necessita per a canviar-lo són: 5 litres d’oli per a motor, filtre d’oli, clau anglesa, clau de filtre, un gibrell per a drenar (de 6 a 8 litres de capacitat), un embut i tornavís.

• Pas 1: Tria l’oli. En el manual indica quin oli consumeix el cotxe i quan canviar-lo. L’ideal és cada 5,000 km o almenys un cop l’any.

• Pas 2.: Extreu l’oli usat. Per a fer-ho, localitza el tap de drenat a la part baixa del vehicle, en la part posterior del motor o el carter.

• Pas 3: Per a treure el filtre d’oli, afluixa’l en sentit contrari al del rellotge amb una clau per a filtre. Després, amb cura baixa-ho i treu-lo del motor, inclinant el seu contingut cap al recipient.

• Pas 4: Agafa el nou filtre i aplica amb els dits una lleugera pel·lícula d’oli, que actuarà de segellador. Enrosca el nou filtre fins a la marca de la línia de l’oli, neteja l’endoll i la junta de coure, reemplaça el tap i caragola’l.

• Pas 5: Afegeix l’oli net, descaragolant la tapa i omple el motor, mesurant perquè arribi al nivell adequat. Tapa i neteja qualsevol vessament.

No oblidis anotar els quilòmetres del cotxe, per saber quan toca el pròxim canvi i recicla l’oli usat en un contenidor adequat.

Per espaciocoches.com