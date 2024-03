Tendències de maquillatge 2024: Les 4 millors propostes

Una noia amb un maquillatge facial molt ben aconseguit (Belleza Activa)

El maquillatge és un art en constant evolució, i cada any porta amb si noves tècniques, colors i estils que conviden a experimentar i expressar la creativitat de cada persona. En concret, les tendències de maquillatge 2024 es presenten més audaces, divertides i personalitzades que mai. Pren nota d’aquestes 4 propostes i prepara’t per a impactar!

1. Llavis foscos

Les catifes vermelles de Hollywood han demostrat que els llavis foscos seran protagonistes el 2024. És el retorn de l’estil gòtic, però amb un nou halo de sofisticació i romanticisme. Així que ja saps, atreveix-te a utilitzar labials en tons marrons, prunes o vermells intensos, i complementa’ls amb ombres d’ulls en tons neutres o amb un toc de color, en funció dels teus gustos i de l’ocasió. Recorda que la cura de llavis és encara més important en aquesta mena de maquillatge, ja que si s’esquerda es notarà més. Així que opta per productes hidratants i surt a menjar-te el món.

2. Dolphin skin

Es tracta d’una nova concepció de ‘pell perfecta’, que s’inspira en la suavitat i lluminositat de la pell dels dofins. L’experta en skincare Nuria Aluart, fundadora de mumona.com, destaca que per a emular la frescor i la lluentor de la pell de dofí, “és necessari interioritzar una rutina cosmètica senzilla, però eficaç que estigui orientada a realçar la lluminositat de la pell”. Els passos imprescindibles són: hidratació profunda, sèrums il·luminadors, olis facials i, en el que a maquillatge es refereix, bases de maquillatge lluminoses i lleugers tocs d’il·luminador en punts clau com els pòmuls, el nas i l’arc de Cupido. “La clau és realçar, no cobrir”, apunta Aluart.

3. Maquillatge blau

T’ho explicàvem fa uns dies: el blau serà un dels tons estrella en les tendències de maquillatge 2024. Manicures, ombres d’ulls i fins i tot llavis, res quedarà al marge del captivador embruixament del to blau. Tingues en compte que el blau és un color fred, per la qual cosa és recomanable combinar-lo amb colors càlids per a crear un contrast interessant, com el marró, el daurat, el taronja i el rosa. I no oblidis jugar també amb la intensitat del to, més clar o més fosc, per a aconseguir un acabat atrevit i impactant o dolç i romàntic.

4. Pestanyes antigravetat

Les pestanyes llargues i voluminoses són un clàssic que mai passa de moda. El 2024, les pestanyes antigravetat són la tendència estrella. Per a obtenir un efecte durador, Verónica Pose, National Makeup Artist de Sephora, recorda que “una de les eines infal·libles per a unes pestanyes increïbles és l’arrissador. L’únic secret és usar-lo sobre les pestanyes netes – no s’ha d’utilitzar quan ja s’han maquillat – i canviar la banda de silicona regularment”. A més, assenyala que: “Un dels errors més freqüents en maquillar les pestanyes passa per no tornar a introduir el goupillon de nou en la màscara quan es passa d’una pestanya a una altra”. Per a elevar les pestanyes, aconsella “posar el raspall en l’arrel i moure’l suaument d’un costat a un altre, gairebé com si féssim un cardatge, i després portar ja el goupillon a puntes“.





Per bellezactiva.com