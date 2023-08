Taula rodona sobre el cine sord i entrega dels Premis SIGNEMA

Fotograma d’un dels curts seleccionats per a participar als Premis SIGNEMA 2023 (Andorra Parlapp)

Dins dels actes previstos durant el cap de setmana del 1r Festival Internacional de Cinema en Llengua de Signes d’Andorra, el dissabte dia 9 de setembre, a partir de les 9 hores, es farà una trobada al Centre de Congressos d’Andorra la Vella amb l’objectiu de debatre sobre la història, l’actualitat i el futur del cine sord, així com tot el que pugui sorgir entorn aquesta temàtica i, òbviament, entorn al món de les persones sordes i el seu dia a dia en la societat.

El workshop, que serà obert a tothom qui ho vulgui i amb accés gratuït, comptarà amb la presència dels 10 directors de cine sord, que han estat seleccionats amb el seus curtmetratges per a participar als Premis SIGNEMA 2023 que, a la tarda, es projectaran a l’Auditori Nacional, a Ordino.

Paco López (Film: Casa Alavedra), Núria Muñoz (Film: Sorda), Fabien Geret (Film: Le chéri parfait), Laura Díaz (Film: Bombón), Julien Bourges (Film: Monsieur Michel), Josep Boronat (Film: On ets?), Lorena Sauvanet (Film: Toi & Moi), Sylvain Gélinas (Film: Dans l’eau chaude), Juan Sebastián Patiño (Film: Carolina) i Elisabet Terri (Film: Noria), participaran en aquest debat que serà moderat, entre d’altres, pel director artístic del festival: Lázaro Contreras.

Per a poder participar en aquesta taula rodona, es recomana enviar un correu electrònic a: parlapp@andorraparlapp.com per a reservar plaça, recordant que l’hora d’inici del workshop serà a les 9 hores amb accés gratuït al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.





I, a la tarda, lliurament dels Premis SIGNEMA, a l’Auditori Nacional

I el mateix dissabte, dia 9 de setembre, a la tarda (a partir de les 16:30 hores) a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino, es presentaran els 10 curtmetratges participants d’aquest 1r Festival Internacional de Cine en Llengua de Signes d’Andorra. Sobre les 20 hores és prevista l’entrega dels Premis SIGNEMA 2023 on es guardonarà el millor curtmetratge, la millor direcció, millors actors i actrius, millor guió i un premi especial d’Andorra.





Venda d’entrades

D’altra banda, segueixen a la venda les entrades per a poder assistir a la cerimònia dels Premis SIGNEMA 2023. Es poden adquirir al preu de 18 o 23 euros a través del web: www.andorraparlapp.com





Cohesió social

Des de l’equip organitzador de SIGNEMA, es vol destacar la importància de participar en l’esdeveniment com a mostra de cohesió social. El Festival de cinema no es dirigeix només a persones sordes sinó que va dirigit a tot el públic en general i, fer-lo a Andorra, és una mostra de l’aposta per l’accessibilitat universal.

Els premis SIGNEMA formen part del projecte del 1r Festival Internacional de Cinema en Llengua de Signes d’Andorra, impulsat per l’empresa Andorra Parlapp i que ha rebut una de les subvencions culturals atorgades pel Govern aquest 2023. L’esdeveniment compta amb el suport de vàries institucions del país com és el cas del Comú d’Ordino, Andorra la Vella, Andorra Turisme i l’Ambaixada Espanyola i el patrocini de la Candidatura 2029 per a acollir els Campionats del Món d’esquí i Andorra Telecom, entre d’altres.