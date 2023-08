El Pas acomiada aquest dimarts “Un Estiu de Gresca”

Cartell de l’Estiu de Gresca al Pas (Comú d’Encamp)

Els infants del Pas de la Casa tenen, aquest dimarts, dia 29 d’agost, la darrera oportunitat d’enguany per a gaudir de l’última activitat del cicle “Un Estiu de Gresca”. Des del 4 de juliol, cada setmana hi ha hagut una proposta d’animació per als més petits.

D’aquesta manera, demà dimarts, a partir de les 11 hores, hi ha prevista l’actuació de la companyia BCN Bubbles Event. Aquesta formació portarà el seu espectacle “Bombolles de Sabó”. Com ha estat habitual en tots els espectacles infantils del cicle, l’actuació tindrà lloc a la plaça de l’Església del Pas de la Casa.