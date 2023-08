Els millors trucs per a netejar les catifes a casa

Una persona aspirant una catifa (iStock)

Si hi ha un element que aporta elegància i estil a la llar, aquestes són les catifes que, amb els seus vibrants colors, dissenys únics i textures que et conviden a relaxar-te sobre elles, acaben sent en complement ideal. Aquí et deixem alguns trucs per a netejar les catifes a casa d’una manera fàcil i sense risc que es danyin.

Mantenir netes les catifes és tan rellevant com triar quina s’adapta millor al teu estil de decoració, doncs, com que no són fàcils de netejar, es converteixen en el refugi perfecte per a àcars, larves i petits escarabats, entre altres insectes i paràsits que poden ocasionar des d’al·lèrgia, fins a malalties respiratòries.

De la qualitat de la teva catifa, dependrà els anys que aquesta formi part de la teva decoració, però aquí també influeix la cura que li donis.

Cures com evitar trepitjar-les amb les sabates posades, evitar menjar o beure sobre elles per a no provocar taques, o no posar-la mai a la rentadora.

A l’hora de netejar-la, la millor opció és aspira-la amb bastant freqüència per a eliminar la pols, les restes de menjar o el que les mascotes, si les tens, puguin haver deixat sobre ella. Encara que tinguis a casa un robot aspirador, la millor opció sempre serà utilitzar l’aspiradora manual i en direcció de dalt cap avall.

Usa productes especials que no destenyeixin ni posin en risc la textura de la catifa.

Sempre és una bona opció una neteja a fons periòdica, i el millor serà portar-la a professionals que sàpiguen com tractar aquest element tan important per a la teva llar.

Però si tens algun accident casolà amb la catifa, els trucs de l’àvia mai fallen. Si s’ha fet una taca, un bon truc és netejar-la immediatament amb un drap per a treure l’excedent abans que penetri. Després, aplica una solució de vinagre blanc i aigua temperada a parts iguals, i en acabat frega la superfície amb un raspall.





Per republica.com/vivirhogar