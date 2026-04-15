Aprovat el reglament que permet l’avançament estatal de les compensacions econòmiques a víctimes de violència de gènere

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres el Reglament que estipula el procediment per tal que les víctimes de violència de gènere, de maltractaments domèstics i de delictes contra la llibertat sexual sol·licitin l’avançament per part de l’Estat de les compensacions econòmiques en cas d’insolvència de l’agressor.
El text desenvolupa la Llei 17/2025 de modificació de la Llei per l’erradicació de la violència de gènere i de la violència domèstica, d’acord amb el que preveu el Conveni d’Istanbul. Així, el Reglament determina el procediment per a sol·licitar aquestes prestacions econòmiques, la forma de pagament, i la possibilitat del Govern de reclamar a l’autor del delicte les quantitats satisfetes a la víctima. Aquesta regulació pretén facilitar la reintegració social i econòmica de les víctimes, promovent-ne l’autonomia i minimitzant l’impacte dels danys ocasionats per l’autor del delicte.
Amb aquesta normativa, Andorra avança de manera significativa en la tasca per a erradicar la violència de gènere i domèstica, amb un sistema de reparació adaptat a les necessitats de les víctimes i en consonància amb els compromisos internacionals assumits pel país. Cal recordar que el passat mes de novembre, el Govern va aprovar l’aixecament de la reserva a l’article 30.2 del Conveni d’Istanbul, que fa referència a aquesta qüestió.
Les víctimes podran efectuar la sol·licitud per la totalitat de la indemnització o per una part –en cas que l’agressor hagi fet un pagament parcial– passats tres mesos des de la data en què s’hagi requerit judicialment el pagament i fins un any després d’aquest moment. El Reglament també preveu que, en cas de mort de la víctima, els seus fills menors d’edat no emancipats o majors d’edat amb discapacitat que en depenien econòmicament puguin sol·licitar aquesta prestació. L’encarregat de la gestió i el pagament de les prestacions serà el Ministeri d’Afers Socials.
Finalment, el reglament també contempla una disposició transitòria sobre les sol·licituds basades en resolucions penals anteriors a la data de publicació del text al BOPA, prevista per dimecres vinent. Així, les persones que vulguin sol·licitar una prestació basada en una resolució penal dictada a partir del 12 de febrer de 2015 tenen temps per a fer-ho fins al 30 d’octubre de 2027. Aquest termini especial s’estableix a la Llei 17/2025 i permet presentar la sol·licitud encara que hagi transcorregut temps des de la resolució judicial.