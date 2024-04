Taller familiar “Fem un conte?”, a l’MCTA

Cartell de l’activitat “Fem un conte?” (MCTA)

El Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) no atura les seves activitats, les quals complementen l’exposició que alberga l’equipament cultural i que es titula “SONS. Analogies musicals a la pintura”. D’aquesta manera, per al dissabte, dia 20 d’abril, s’ha programat el taller familiar “Fem un conte?”. Els participants podran prendre part en una lectura de contes per a totes les edats i escriure’n un, tot fent un petit repàs de grans artistes com Georgia O’Keefe i Antoni Tàpies.

Totes les sessions seran dissabte, a les 11.30 hores, a les 12.30 hores, a les 16 hores i a les 17 hores. El preu de l’activitat és de 2 euros per participant (adults i infants), amb reserva prèvia. Les reserves s’han de formalitzar a reserves@mcta.ad o al telèfon 800 800. Els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult.