Campanya de donació de sang, dijous, al Centre Cívic de la Seu

Informació sobre la campanya de donació de sang a la Seu (CCAU)

Aquest pròxim dijous, 11 d’abril, tindrà lloc la segona campanya de donació de sang organitzada per l’alumnat de l’Aula Oberta de l’Institut de la Valira conjuntament amb l’Oficina Jove de l’Alt Urgell i el Banc de Sang i de Teixits de Catalunya. La campanya de donació de sang es farà al Centre Cívic de la Seu d’Urgell entre les 18 i les 22 hores. Actualment, ja no és necessari demanar cita, però si es vol, es pot sol·licitar a la web de donarsang.gencat.cat per tal de reservar torn.

En el transcurs de la jornada, els alumnes juntament amb Creu Roja, indicaran a la població el recorregut a fer, els acompanyaran i estaran a la seva disposició. L’alumnat també, ha preparat una petita mostra d’agraïment als participants que la podran rebre en mà en el moment de la donació de sang.

La campanya de donació de sang neix de la necessitat de mantenir el nivell de reserves de sang del Banc de Sang de Catalunya i de subministrar-les als hospitals per a fer intervencions quirúrgiques, transfusions en casos d’accidents o per diversos tractaments mèdics.

Les campanyes de donació de sang es duen a terme de forma periòdica a la Seu i a la comarca. Tothom que tingui entre 18 i 70 anys i pesi més de 50 kg pot participar-hi. Es pot donar sang encara que no s’estigui en dejú, es prengui alguns dels medicaments més freqüents i es tingui el colesterol elevat.

Cada donació de sang pot salvar 3 vides, ja que de cadascuna se n’obté plasma, plaquetes i glòbuls vermells que es poden distribuir segons les necessitats. Donar sang també té beneficis per al donant perquè redueix el risc de patir infarts i accidents cardiovasculars a través de la renovació de l’oxigen de la sang.