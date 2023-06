T’agrada tot tipus de peix?

En línies generals a força gent -no a tothom- li agrada el peix. Potser, hi ha qui voldria apuntar alguns matisos pel que fa a l’espècie o, fins i tot, al tipus de cocció. I és que no és el mateix un llucet bullit que una tonyina a la brasa o una orada a la sal. En això, molts coincidirem.

Però al “Naufragant per la xarxa”, aquesta setmana, no volem parlar precisament d’alta gastronomia, tot i que sí que hem escollit un vídeo relacionat amb un peix -sardina/areng fermentat- que, sobretot, els suecs utilitzen com a aperitiu. A Suècia la conserva (Surströmming) és molt popular, però a la resta… No massa, per no dir gens. Advertim que les imatges, o poden fer riure molt o poden fer angúnia. Qui avisa no és traïdor.