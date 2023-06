Espècies en perill d’extinció: Pangolí malai

Un pangolí malai (Sostenible o sustentable)

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?

Per a aquesta setmana hem seleccionat una espècie que, també, malauradament, es troba en un seriós perill d’extinció. És d’extrema urgència conèixer la fauna i la flora que corren un greu risc de desaparèixer arreu del món i, així mateix, els que estan a les portes d’entrar en aquest fatídic grup de víctimes.

Dediquem l’apartat al pangolí malai (Manis javanica). Es tracta d’una espècie de mamífer pholidota de la família dels mànids del sud-est asiàtic.





De quin animal parlem?

El pangolí malai (Manis javanica) és un mamífer del gènere Manis que habita el sud-est asiàtic, principalment Tailàndia, Indonèsia, les Filipines, Vietnam, Laos, Cambodja, Malàisia i Singapur. Viu en una gran varietat d’ecosistemes però tots ells poblats, ja que passa la major part del temps enfilat als arbres. Aquest animal es troba en greu perill d’extinció degut a la caça furtiva, que aprofita la seva carn i escames per a comerciar de manera il·legal, principalment a la Xina.

El pangolí malai es reprodueix un cop a l’any, amb una gestació d’uns 130 dies de duració i una descendència d’entre una o dues cries. Aquestes solen estar acompanyades pels seus progenitors durant els primers tres mesos de vida. A partir d’aquest temps són capaços de viure sols (a vegades en parelles), amb una actitud tímida i amb una major activitat nocturna.

Els seus principals depredadors són els humans, el tigre, la pantera nebulosa i, en menor proporció, la boa. Per a defensar-se d’aquests adopten una posició d’enrotllament sobre ells mateixos, exposant les parts dures a l’exterior i preservant les toves per a evitar lesions que puguin provocar la mort.

No s’han descrit casos de conductes agressives cap humans. L’absència de dents no els permet fer mossegades de gravetat.

L’interès econòmic per aquests animals es dona principalment per la seva pell, escates i carn. També els indígenes de les àrees on habita s’alimenten de la carn d’aquest animal. Alguns països asiàtics utilitzen les seves escames amb finalitats medicinals. Massa enemics per a un animal tan feble.





Per Sostenible o Sustentable i Viquipèdia