T’afecta el canvi d’hora?

L’últim cap de setmana d’octubre del 30 al 31 és el canvi d’hora: en la qual les 3:00 de la matinada seran les 02:00. L’objectiu és maximitzar les hores de sol durant les hores en què estem desperts i, d’aquesta manera, estalviar energia.

Quan viatgem travessant un o més horaris, ens portem amb nosaltres el nostre temps de partida per aterrar en un altre diferent. És a dir: que per al teu cos poden ser les 12 de la nit però per al teu rellotge (un cop posat en hora) són les 7 del matí.

Això causa un gran descol·locament a l’organisme que es passa diversos dies adormint-se pels racons a deshora, demanant sopars a l’hora de l’esmorzar i en general descol·locat, cansat i irritable.

Per a la majoria aquests efectes són lleugers i es passen aviat, però si tens fills pots estar recordant-te del canvi d’hora (i no per a bé) durant uns quants dies. Els nens són els que més noten el canvi horari i els que més triguen a acomodar-se a la nova hora.

Això és així per dos motius:

Primer, perquè els nens solen seguir rutines estrictes que fan els seus dies predictibles i els donen seguretat. I segon perquè per a ells, una hora sembla un període de temps molt més llarg que per a un adult.

Si sumem les dues coses, resulta que el canvi d’hora és una alteració significativa d’una cosa molt important. Normal que els afecti.

Més enllà dels efectes més greus però escassos, podria merèixer la pena passar uns dies una mica descol·locats si això tingués un gran impacte sobre el nostre consum energètic, perquè no està el planeta com per caminar tirant quilowatts com un boig.

El problema és que, segons un estudi, el consum energètic que s’estalvia als matins després es produeix a la tarda, de manera que ens quedem exactament igual que abans del canvi d’hora.

Si es fa de dia i de nit abans, qui necessita tenir menys hores encesos els llums al matí? Oficines i empreses. Qui els tindrà més hores encesos? Consumidors i ciutadans.

Si no fos per les empreses, el canvi d’hora fa temps que seria un record.