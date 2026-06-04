‘Swing in’Cadí’ omplirà la Seu de música, balls i cultura swing, aquest cap de setmana

Torna el Swing in’Cadí, el Festival de Swing a Muntanya que convertirà la Seu d’Urgell en l’epicentre de la música i d’aquest ball durant aquest proper cap de setmana: divendres 5, dissabte 6 i diumenge 7 de juny. Organitzat per l’associació We Swing Pirineu amb el suport de l’Ajuntament de la Seu i Turisme Seu, el festival ofereix una proposta única que combina l’aprenentatge, l’espectacle i les activitats populars a l’aire lliure.
Durant tot el cap de setmana, els assistents podran gaudir de classes i tallers, exhibicions de professors i alumnes i un ambient immillorable dissenyat tant per a ballarins experimentats com per a aquells que es volen apropar per primera vegada a aquest gènere.
Els grans actes públics i de carrer
El festival farà bategar el cor de la ciutat amb un seguit d’actes públics especialment destacats per al dissabte, 6 de juny:
· Música en viu a la plaça Patalín (12:00 h): El dissabte al migdia, el ritme prendrà el carrer amb una sessió d’animació swing i música en viu a càrrec del reconegut grup Le Dancing Pepa. Una cita totalment oberta a tothom per a gaudir de l’estil de 12:00 a 13:00 hores en ple centre històric.
· Dinar Popular al Parc del Cadí (13:30 h): Després del ball, la festa es trasllada al Parc del Cadí per a celebrar una botifarrada popular. Una oportunitat perfecta per a fer comunitat, agafar forces i gaudir del paisatge de muntanya per un preu d’11 €. El dinar és obert a tothom. Qui estigui interessat pot fer reserva per WhatsApp al 604 461 692.
Una programació de concerts i gresca nocturna
La música en directe serà el fil conductor de les nits del Swing in’Cadí. A la sala Sant Domènec (23:00h), per un preu de 10€ es podrà accedir a un espai privilegiat amb vistes a tota la sala de ball. La banda Le Dancing Pepa serà la gran protagonista musical, encarregada d’omplir la pista en els grans concerts de divendres i dissabte a la nit:
· Divendres 5 de juny: Concert d’obertura a la nit amb Le Dancing Pepa. Aquesta vetllada inclourà les esperades exhibicions de professors i alumnes.
· Dissabte 6 de juny: Gran concert on Le Dancing Pepa desplegarà tot el seu talent sobre l’escenari, oferint una experiència musical plena de swing que captivarà tant els balladors com el públic.
L’organització convida a tota la ciutadania i visitants a “venir a gaudir de l’espectacle i de l’ambient swing” en un cap de setmana que promet ritme, somriures i molta cultura a la muntanya.