Andorra Telecom inicia la fase final abans de l’apagada del 3G a l’octubre

Andorra Telecom es troba en la fase final de preparació per a l’apagada de la xarxa 3G a Andorra, prevista per al proper mes d’octubre de 2026. Aquest projecte forma part de l’evolució natural de les telecomunicacions i permetrà reforçar la qualitat, la capacitat i l’eficiència de les tecnologies més avançades com el 4G i el 5G. Com a part d’aquest procés, Andorra Telecom ha dut a terme recentment una prova pilot d’apagada del 3G a les parròquies de la Massana i Ordino. La prova ha permès validar el comportament de la xarxa i dels dispositius en un entorn real sense que s’hagin registrat incidències rellevants ni afectacions significatives als clients.
En els propers mesos es preveu repetir aquest tipus de proves en la resta de parròquies per a continuar recollint informació i garantir que la transició es realitza amb totes les garanties. L’apagada del 3G s’iniciarà a l’octubre de manera progressiva i per zones geogràfiques. Aquest desplegament gradual permetrà monitorar el comportament de la xarxa i assegurar que tots els clients continuen disposant de servei durant el procés de migració.
Paral·lelament, Andorra Telecom està contactant amb empreses i equipaments amb una elevada afluència de públic per a estudiar la instal·lació de solucions de cobertura interior (indoor). L’objectiu és assegurar que, un cop s’apagui el 3G, els clients continuïn gaudint de la mateixa qualitat de cobertura i servei que tenen actualment.
La voluntat de la companyia és que aquesta evolució tecnològica tingui el mínim impacte possible per als usuaris, acompanyant-los durant tot el procés de transició.
En aquest context, s’han identificat alguns escenaris en què els usuaris podrien experimentar afectacions si disposen de dispositius que depenen exclusivament del 3G:
• Terminals antics o configurats exclusivament en 3G
• Dispositius que només funcionen amb tecnologia 3G
• Zones amb cobertura limitada, especialment en interiors
Així mateix, els dispositius configurats només en 3G poden continuar utilitzant serveis bàsics gràcies a la xarxa 2G, tant per a la realització i recepció de trucades com per a una connectivitat de dades limitada. La xarxa 2G no es veurà afectada per l’apagada del 3G. En aquest sentit, Andorra Telecom recomana revisar la configuració del mòbil, ja que en alguns casos pot estar establerta per defecte en mode 3G sense que l’usuari recordi haver fet aquest canvi. Es recomana activar la selecció de xarxa en mode automàtic per a garantir una millor connectivitat i poder navegar a la màxima velocitat disponible.
Andorra Telecom recomana als clients revisar els seus dispositius per a assegurar-se que són compatibles amb 4G o 5G, així com verificar la configuració del mòbil. També es pot comprovar fàcilment des de l’app d’Andorra Telecom, a l’apartat Estat > Mòbil, on s’indica el nivell de compatibilitat.