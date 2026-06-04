S’obre la convocatòria dels ajuts a l’estudi per al curs escolar 2026-2027 per un import total d’1,35 milions d’euros

El Govern ha aprovat l’obertura de la convocatòria dels ajuts a l’estudi per al curs escolar 2026-2027, una mesura clau per a garantir l’accés a l’educació i reforçar la igualtat d’oportunitats. La dotació econòmica per a la cobertura d’aquestes beques és d’1,35 milions d’euros, mantenint el compromís respecte a l’any anterior. La convocatòria s’adreça a alumnes que cursen els nivells educatius de maternal, de primera i segona ensenyança, de batxillerat i de formació professional no superior i la seva equivalència en l’educació especial, així com per als nivells corresponents dels sistemes educatius espanyol i francès impartits en centres públics a Andorra. També inclou la formació professional no superior a l’estranger que no s’imparteix en centres públics ubicats al Principat.
Els ajuts a l’ensenyament inclouen beques a la matrícula, al material, al menjador escolar, al transport escolar, a l’esquí extraescolar, i també a la matrícula, a la manutenció, al material, al desplaçament per als estudis fora d’Andorra.
El termini de presentació de sol·licituds s’obrirà el 10 de juny i s’allargarà fins al 15 de juliol, amb possibilitat de tramitar-les telemàticament a www.e-tramits.ad o, presencialment, als serveis de Tràmits del Govern i dels comuns.
Un 85% de les sol·licituds del curs 2025-2026, favorables
Durant el curs 2025-2026, el Govern ha resolt un total de 1.385 sol·licituds en aquests nivells educatius. El percentatge global de sol·licituds favorables s’ha situat al voltant del 85%.