Suspeses les eleccions al Parlament de Catalunya

El vicepresident de la Generalitat de Catalunya, en funcions de president, Pere Aragonès, ha signat aquest divendres un decret pel qual se suspenen les eleccions al Parlament català que s’havien convocat per al 14 de febrer.

Aquestes eleccions es tornaran a convocar perquè es puguin celebrar el 30 de maig.

La decisió es justifica per la situació sanitària provocada per la pandèmia de Covid-19, ja que l’alta variabilitat de les circumstàncies de salut pública poden portar a que “un procés electoral que sembla possible abordar-se amb plenes garanties adoptant les mesures que s’han indicat anteriorment esdevé posteriorment impossible de dura terme garantint el lliure exercici del dret de vot dels ciutadans”, s’assenyala en el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat catalana.

Així, no és només per una qüestió sanitària, sinó també de democràcia.