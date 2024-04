Espècies en perill d’extinció: L’alosa becuda

Un exemplar d’alosa becuda (Gencat.cat)

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?

L’alosa becuda és un petit ocell típicament d’erms àrids que, com tots els de la seva família (aloses, cogullades, etc.), va per terra gairebé exclusivament. És una espècie molt discreta i difícil de veure. Escoltar el seu cant, sobretot a primera hora del matí, és la millor manera de detectar-lo. Té un bec curvilini que el distingeix d’altres alàudids.

L’alosa becuda està catalogada com a espècie en perill d’extinció.





Hàbitat

L’alosa becuda és l’alàudid europeu més estricte en requeriments ecològics.





en requeriments ecològics. Es troba en ambients planers de caire pseudoestèpic, dins els bioclimes mesomediterranis i supramediterranis, concretament en ermots, erms i timonedes, amb vegetació arbustiva i herbàcia esclarissada.





Els factors clau que expliquen la presència o absència de l’espècie en una determinada localitat són l’estructura de la vegetació i l’extensió de l’hàbitat òptim.





i l’extensió de l’hàbitat òptim. Requereix un recobriment vegetal òptim del 35% al 40%, amb una alçada entre 35 i 45 cm.





Sovint es tracta d’antigues àrees de pastura hivernal, activitat que afavoria la conservació del seu hàbitat.





Distribució

L’alosa becuda és una espècie estrictament mediterrània, i en l’àmbit europeu només és present a l’Estat espanyol, on es distribueix per l’altiplà, la depressió de l’Ebre i algun punt d’Andalusia. Els efectius mundials s’estimen en unes 26.000 i 30.000 parelles, la meitat de les quals es trobarien a la península Ibèrica.





on es distribueix per l’altiplà, la depressió de l’Ebre i algun punt d’Andalusia. Els efectius mundials s’estimen en unes La distribució històrica de l’espècie a la península i a Catalunya es creu que va ser força superior a l’actual.





A Catalunya l’única població està a la timoneda d’Alfés, al Segrià (Lleida), i representa el límit oriental de distribució europea de l’espècie.





Informació extreta de Medi Ambient i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya