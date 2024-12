Suport del Govern al foment de la producció de vi de qualitat controlada i a la producció ecològica

Vinyes en territori andorrà (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres els nous ajuts per a seguir fomentant la producció de productes de proximitat. En concret, s’ha aprovat un ajut global de 10.000 euros a la producció de vins que es comercialitzen sota el distintiu de Vins de qualitat controlada d’Andorra corresponents a la collita de l’anyada 2022 i que s’han adjudicat a tres productors: Celler Borda Sabaté (2.500 euros), Celler Casa Auvinyà (5.000 euros) i Celler Casus Belli (2.500 euros).

Amb la concessió d’aquests ajuts també es fomenta que hi hagi un reconeixement a efectes de poder garantir al consumidor que aquests vins compleixen amb els requisits establerts, afavorint alhora la seva visibilitat i diferenciació en el mercat nacional i internacional, com a un producte agrari d’origen andorrà d’alt valor afegit. El Govern treballa, tal com ja va avançar Casal durant la celebració de la Fira del bestiar d’enguany, en la revisió d’aquests ajuts.

Així mateix, el Govern també ha aprovat la concessió dels ajuts a la producció ecològica per un import total de 14.826,05 euros. Els ajuts estan destinats a acompanyar aquelles explotacions agràries que aposten per la producció ecològica, amb tots aquells requisits addicionals que comporta aquest règim de producció agrària. En aquest cas, els ajuts s’han adjudicat a dues explotacions agràries, una de les quals produeix ous ecològics i l’altra a un dels cellers que, a més de produir sota el règim de qualitat controlada d’Andorra, també aplica mètodes de producció de vins ecològics.

Aquestes subvencions estan adreçades a aquelles explotacions que desenvolupen activitats agràries que tenen com a finalitat la diversificació del sector primari a través de la producció de productes alimentaris de proximitat, ajudant així a compensar l’increment dels costos que comporta l’exigència de la seva producció d’acord amb els requisits i procediments reglamentàriament establerts.