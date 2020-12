Súper sèries vs. Aeròbics

Quan ens apuntem al gimnàs, un dels objectius és cremar calories i baixar el percentatge de greix. Per a això, seguim diferents tècniques d’entrenament, tant el treball aeròbic com les súper sèries amb pes. Però, quin dels dos és millor?

L’exercici aeròbic és un dels més efectius per baixar aquests quilos de més, ja que sotmetem el nostre cos a un treball constant i de baixa intensitat durant un període prolongat de temps. Aconseguim que s’augmenti el metabolisme i per tant, la crema de calories. Gràcies a això obtindrem l’energia de la glucosa per a obtindre-la dels greixos.

D’altra banda, les súper sèries, es duen a terme de la mateixa manera que quan treballem l’augment de volum muscular (hipertròfia) amb la diferència que aquí disminuïm la càrrega i augmentem el número i temps de les repeticions. Amb aquest, no podem allargar l’exercici tant com amb el treball aeròbic, però tonifiquem més els músculs, per la qual cosa augmentem el metabolisme basal del nostre organisme.

Per tant, els dos tipus d’exercicis són bons per a fomentar la crema de calories però el millor és alternar-les, perquè el cos no s’acabi acostumant i obtinguem un millor resultat.

