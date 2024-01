Stresslaxing, la incapacitat de relaxar-se

Omar El Bachiri. Psicòleg

Tots som conscients de la importància de desconnectar de les obligacions, tant laborals com personals per a recarregar energia. Així doncs, hi ha qui ho fa practicant esport, llegint, sortint amb els amics, veient televisió, viatjant, etc. Hi ha moltes maneres de fer-ho, la qüestió és gaudir del moment de desconnexió, però malauradament, hi ha qui, fins i tot, fent aquestes activitats no ho aconsegueix. Està corrent, aixecant peses, practicant arts marcials, dibuixant, en un club de lectura, fent un beure amb els amics i en comptes de parlar de l’activitat que està realitzant, centra tota l’atenció en temes laborals o en problemes personals.

És algú incapaç de gaudir del moment, viu en el futur immediat, és a dir, en el després i, és clar, això impossibilita el descans mental, obstaculitzant així l’assimilació i posterior comprensió de la informació. Per tant, magnifica qualsevol contratemps o petit problema que pugui sorgir atès que, no dona temps a la ment a analitzar-lo objectivament. Altrament, tampoc distingeix entre els dies festius i laborals, la seva ment no fa una dissociació i, aleshores, sempre està centrada en la mateixa temàtica. Per això mateix encara que físicament estigui al Carib, esquiant, passejant per Nova York o al cinema, no té la ment ubicada. No és conscient que cada moment del dia, de la setmana i lloc on ens trobem té una dinàmica diferent perquè, a banda de canviar d´ambient social, també ho fa el nostre estat anímic.

No és igual estar un diumenge a casa que a la feina, com tampoc és igual estar de vacances. De la mateixa manera, tampoc es poden comparar les emocions i els sentiments associats, però, com la persona no es dona l’oportunitat de modificar les seves creences o de canviar la visió de la seva realitat no aconsegueix millorar el seu estil de vida. En comptes de revertir-lo, l’empitjora i acaba associant el descans amb el malestar i, malauradament, només desitja treballar perquè és la seva via d’escapament.





