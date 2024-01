El meu gos està sempre cansat: què li passa?

Un gos cansat (iStock)

No sols les persones es cansen. També els gossos poden sentir cansament i, a més, de forma prolongada. Són situacions en les quals convé identificar què és el que succeeix perquè pot haver-hi algun problema de salut al darrere i cal detectar-lo. De fet, és habitual que això sigui un símptoma d’algunes malalties. Què li succeeix al gos? Compartim algunes claus per a valorar si cal acudir o no al veterinari.

El cansament en el gos

Detectar el cansament en el gos no sempre és fàcil. És més evident quan l’animal és molt actiu i té molta vitalitat. No obstant això, pot afectar qualsevol raça i amb independència de la seva edat.

Evidentment, el primer senyal per a detectar si el gos té cansament és observar els canvis en el seu dia a dia, tant en la seva activitat, com en el seu caràcter o comportament, ja que a vegades la tristesa també pot amagar aquest cansament.

També és fonamental detectar si aquest cansament és continu, o bé es produeix en determinades situacions, com ara després de córrer o passejar durant molt de temps o, per exemple, si es produeix tan sols quan fa molta calor.

Si no és normal, cal parar esment a més senyals, perquè pot haver-hi una malaltia. D’aquesta manera, és convenient fixar-se en si respira amb dificultat o no, té la llengua de color morat o blau, les genives estan més blanques o pàl·lides, o si se li ha inflat l’abdomen o no pot aixecar-se. Altres símptomes són els gemecs de dolor o el plor continuat. En qualsevol d’aquests casos, s’ha de córrer al veterinari.





Possibles malalties

Les malalties relacionades amb el cansament poden ser múltiples. Per exemple, pot donar-se el cas que el gos pateixi problemes articulars com atrossi o artritis, o bé malalties metabòliques i orgàniques, sense obviar problemes cardíacs, hepàtics, diabetis o hipoglucèmia.

Altres opcions són traumatismes, així com la possible picada d’un animal verinós o un insecte. Hi ha la possibilitat que també pateixi una intoxicació per substàncies tòxiques, verins o aliments inadequats, o infeccions com la tos de les gosseres, el cuc del cor, parvovirus, borm o leptospirosi.





Per animalmascota.com