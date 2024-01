Junts per la Seu, contrari al pressupost perquè “l’alcalde no s’ha compromès a congelar l’IBI de 2025”

Jordi Fàbrega. Foto: Junts per Catalunya

Aquest dimarts s’ha celebrat el plenari municipal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a debatre els pressupostos municipals per al 2024, després que s’hagués d’ajornar aquest punt el passat 28 de desembre “degut a que l’equip de govern de CxlS no va enviar la documentació a 2 dels 4 grups municipals (Junts per la Seu i ERC)”, afirmen des de Junts.

Un plenari on s’han aprovat, amb el vot favorable de CxlS, ERC i la CUP, els pressupostos per al 2024. “Junts per la Seu hi hem votat en contra. Al nostre entendre, i així ho hem manifestat al plenari, perquè no són uns bons pressupostos per a la Seu i Castellciutat, ja que no s’aprofita la major participació als tributs de l’Estat per a congelar o baixar els impostos (com han fet altres municipis), no resolen els problemes de la ciutadania (especialment en temes com educació, serveis socials i habitatge) i doblaran l’endeutament municipal amb gairebé 5 milions d’euros només en un any”, asseguren els juntaires.

Amb la pujada d’impostos i taxes aprovada a l’octubre, “també amb el nostre vot contrari, s’incrementen els ingressos previstos per al 2024 en més de 500.000 euros (que surten de les butxaques de tots els ciutadans), per un increment d’ingressos total de 700.000 euros per al proper 2024. No obstant, el Ministerio de Hacienda del Govern Espanyol, ja ha confirmat que els ajuntaments rebran un increment del 22’6% dels ingressos per part seva, pel que molts ajuntaments han aprofitat aquest important increment d’ingressos per a congelar o rebaixar les pujades d’impostos aprovades (és el cas de Torredembarra o Amposta, entre d’altres, o Lleida, que ha disminuït l’IBI un 2%)”, segueixen afirmant des de les files de Junts.

Els nacionalistes catalans afegeixen que, “també cal tenir en compte que aquest 2023 ha estat un any record en ingressos per l’impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), amb gairebé 750.000 euros ingressats, uns 360.000 euros per sobre del pressupostat, i que les despeses en energia (elèctrica, gas i carburants) disminueixen en 300.000 euros respecte l’any 2023. Per qualsevol d’aquests 3 motius, es podia haver congelat la pujada dels impostos per a aquest 2024. No ho han fet, ni tampoc s’han volgut comprometre a no pujar l’IBI el 2025″, reblen.

Junts hi afegeix que, “tot i aquest increment de 700.000 euros més en ingressos, s’incrementa en 258.000 euros les despeses en sous dels treballadors municipals (incloent gairebé 38.000 euros en els òrgans de govern, un 9’31%), però només 4 departaments tenen increments per a les seves activitats: Promoció econòmica (bàsicament turisme, comerç i el hub tecnològic, sense cap partida per al Mercat Medieval ni per a cap nou esdeveniment a la ciutat) amb 55.000 euros; Esports en 31.000 euros; Festes en 25.000 euros i Infància en 11.000 euros”, asseguren des de les files de Junts.

En canvi, “destaquen els nuls increments en Serveis Socials (cap increment en Urgències Socials ni en atenció a transeünts), Habitatge (només s’incrementa un 3% per a pagar lloguers i despeses d’habitatge social,) Via pública, Joventut (- 1.590 €), Biblioteca (-3.520 €), Cultura (- 2.558 € i només 2.900 € per a la Candidatura de la UNESCO), Ràdio Seu (- 7.000 €) i, sobretot, una disminució de 28.700 € (un 21’5%) en Educació”, lamenten els nacionalistes.

I, per altra part, a la partida d’inversions, deixant de banda que “en la primera versió de pressupost entregada als grups de l’oposició s‘havien oblidat d’incloure els 2 milions d’euros que aporta l’Ajuntament per a l’edifici d’INEFC Pirineus (i que es sumen als 8 milions aconseguits de la Diputació i el Govern català a l’anterior legislatura), hi ha inversions que requeriran préstec per valor de més de 5 milions d’euros, fet que comportarà que el deute de l’Ajuntament es duplicarà només en un any, creant una situació molt compromesa (o directament insostenible) per a les finances municipals. I amb tota aquesta despesa, només hi ha 500.000 euros per a la residència (quan en necessitem més 15 milions), fet que ens fa sospitar que aquest any no s’avançarà en aquest equipament”. Declaracions, aquestes, efectuades per Junts per la Seu.

“Davant d’això, per responsabilitat amb la gent de la Seu i Castellciutat, i pel coneixement de com costa governar aquesta ciutat, des de Junts per la Seu vam proposar a l’equip de govern 11 mesures realistes i factibles per a millorar els pressupostos, i posar les persones al centre:

No apujar l’IBI





Licitar les obres de l’edifici en llegat en usdefruit pel Juanito de Cal Pensament per a aconseguir 10 habitatges per a lloguer social i assequible





per a aconseguir 10 habitatges per a lloguer social i assequible Finalitzar els tràmits perquè la Fundació Hàbitat 3 adquireixi i rehabiliti els 6 pisos del carrer Bisbe Iglesias Navarri per a destinar-los a lloguer social i assequible i adquirir per part de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell els baixos de l’edifici per als estudis del PTT





adquireixi i rehabiliti els 6 pisos del carrer Bisbe Iglesias Navarri per a destinar-los a lloguer social i assequible i adquirir per part de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell els baixos de l’edifici per als estudis del Un informe d’on ubicar un segon camp de futbol 11





Un projecte de millora, per a l’antiga pista polivalent de Castellciutat





Implantar l’ Oficina d’Atenció Empresarial de la Seu d’Urgell





Encarregar l’avantprojecte del nou equipament escènic-musical





Incrementar la partida d’ urgències socials i d’atenció als transeünts un 30%





un 30% Incrementar la partida d ’accés a l’habitatge un 15%





un 15% El manteniment de les partides de promoció econòmica (autònoms, promoció del municipi, rehabilitació de façanes i subvencions a clubs esportius)





(autònoms, promoció del municipi, rehabilitació de façanes i subvencions a clubs esportius) No incrementar les despeses de personal de l’equip de govern

Tanmateix, segueixen manifestant des de Junts, “davant la nostra preocupació per l’increment de l’endeutament que implica aquesta proposta de pressupostos vam suggerim realitzar algunes inversions en partides plurianuals, un cop es vagi amortitzant els préstecs, fet que permetria no incrementar tant l’endeutament i fer més assumibles i digeribles les despeses financeres”.

L’equip de govern, diuen des de Junts, “es va negar a acceptar les nostres propostes, trencant de forma unilateral la negociació oberta”.

Tot i això, avui dimarts “al plenari li hem ofert a l’alcalde Barrera una darrera oportunitat per a aprovar els pressupostos sense cap vot contrari. Li hem ofert la nostra abstenció si es comprometia a NO pujar l’IBI el 2025, després de demostrar -amb arguments i xifres- que ni la pujada del 2024 era necessària, ni la del 2025 ho serà per a quadrar els comptes”.

No obstant això, afegeixen els nacionalistes, “l’alcalde Barrera i l’equip de govern no ha volgut acceptar l’oferiment, i per tant Junts per la Seu no hem pogut evitar que de nou CxlS escanyi els ciutadans de la Seu i Castellciutat amb una nova pujada d’impostos, que posarà en més dificultats encara a moltes famílies”.

Davant aquesta negativa, “que sincerament no entenem, i davant d’un pressupost que incrementa la pressió fiscal als ciutadans, no resol els problemes de la gent i dobla l’endeutament municipal, per responsabilitat amb tots els veïns i veïnes de la Seu i Castellciutat ens hem vist obligats a votar-hi en contra”, sentencien des de Junts per la Seu.