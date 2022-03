Sortides d’hivern al Camp de Tarragona: El Montsant

Montsant 360º és una ruta de 80 quilòmetres en quatre etapes que recorre tot el Parc Natural de Montsant passant pels termes municipals que hi formen part: Cornudella de Montsant, la Morera de Montsant, Escaladei, la Vilella Alta, la Vilella Baixa, la Figuera, Cabacés, la Bisbal de Falset, Margalef i Ulldemolins.

El Montsant és conegut per la seva tradició d’ermites, per això, al llarg de l’itinerari, passareu per totes les ermites que s’hi troben: La Pietat, Sant Roc, La Foia, Sant Salvador, Sant Bartomeu de Fraguerau, Sant Antoni, Santa Magdalena, Mare de Déu de Montsant i Sant Joan del Codolar.

A part de passar per tots els punts habitats de la serra, també pujareu al punt més alt del Montsant, la Roca Corbatera. Aquest cim, situat a 1163 metres sobre el nivell del mar, és el punt més alt del Parc Natural de la Serra de Montsant. Es troba a la part est, sobre els cingles de Cornudella de Montsant, i és el lloc idíl·lic per gaudir de les vistes de tot el territori que caracteritza la comarca; els penya-segats de Siurana; zona d’escaladors, Cornudella de Montsant, Albarca i fins i tot el desaparegut poble de Gallicant, i si el dia és clar i assolellat, també s’hi poden observar els Pirineus i l’illa de Mallorca.

Per www.surtdecasa.cat