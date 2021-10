Sortida guiada a les esglésies de Sant Andreu del Castell i Sant Andreu de la vila d’Oliana

El dissabte, 23 d’octubre, el cicle Desenterrant el passat proposa una sortida guiada per conèixer les esglésies de Sant Andreu del Castell i Sant Andreu de la vila d’Oliana, íntimament vinculades a la història del nucli olianès. La visita començarà a les 16.30 h a l’església de Sant Andreu del Castell d’Oliana, que serà el punt de reunió per a tots aquells que hi vulguin assistir, i continuarà, després d’un trasllat amb vehicles propis, a l’altre temple. El guiatge anirà a càrrec de l’historiador Carles Gascón Chopo.

La història dels orígens i l’evolució de la vila d’Oliana ha afavorit l’existència de dues esglésies principals, d’estils força específics i diferenciats, vinculades a aquest nucli de població. L’església de Sant Andreu del Castell d’Oliana és una construcció romànica consagrada l’any 1036 pel bisbe Eribau d’Urgell, el successor de sant Ermengol. Construïda a l’emplaçament de l’antic castell, on té els seus orígens la vila d’Oliana, l’església fou restaurada durant la dècada de 1970 per l’arquitecte Guillem Sàez i la col·laboració de tota la població.

Per la seva banda, l’església de Sant Andreu de la vila d’Oliana és la principal plasmació de l’arquitectura barroca a la comarca de l’Alt Urgell. Construïda possiblement a l’edat mitjana per atendre els fidels d’una vila en ple desenvolupament, l’església de Sant Andreu va experimentar una profunda reforma al segle XVII, culminada amb la construcció del campanar l’any 1778.

La visita és gratuïta i oberta a tothom. Per participar-hi cal fer la inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme d’Oliana, a través del telèfon 973 47 03 39 o del correu electrònic olianaturisme@gmail.com.