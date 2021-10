L’antiga responsable antiblanqueig de BPA es nega a respondre les preguntes del fiscal

La responsable antiblanqueig de BPA abans de la intervenció del banc s’ha negat a respondre les preguntes del fiscal general sobre blanqueig de capitals.A banda de no contestar les qüestions del fiscal sobre blanqueig de capitals, la responsable antiblanqueig de BPA no ha respost a cap qüestió més que Alfons Alberca li ha demanat en la nova sessió del judici de la causa primera de BPA.

De fet, l’exdirectiva ja havia anunciat que només respondria les preguntes de la seva defensa.D’aquesta manera, el fiscal general ha estat més de dues hores enumerant la llarga llista de qüestions que volia fer-li.

D’altra banda, el Tribunal Constitucional no ha admès a tràmit un recurs de diversos processaments de la causa primera de BPA contra Alfons Alberca per no perseguir delictes.Concretament, consideraven que diverses entitats del Principat havien fet actuacions similars a aquelles per les quals els acusen i, per tant, demanaven que s’encausés el fiscal general perquè no ho havia investigat.

L’alt tribunal afirma que aquesta petició no és procedent i que, de fet, no pot constituir una tercera instància quan les altres no han donat la raó als demandants.