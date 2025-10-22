S’obren les inscripcions per al primer curs en Protocols d’actuació en situacions de violència envers les dones

El Govern, a través de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, la Universitat d’Andorra (UdA) i l’Institut Andorrà de les Dones (IAD), han posat en marxa el primer curs en Protocols d’actuació en situacions de violència envers les dones, una formació adreçada a professionals que intervenen en l’atenció a víctimes de violència de gènere. Les preinscripcions s’inicien aquest mateix dimecres i estaran obertes fins al 16 de gener de 2026.
La formació començarà el divendres 6 de febrer de 2026 i es desenvoluparà a la Universitat d’Andorra, en format presencial, tots els divendres de 9 h a 13 h. El curs té una càrrega de 2 crèdits europeus, que inclou 32 hores lectives, i combina sessions teòriques, anàlisi de casos pràctics i treball al Campus virtual.
L’objectiu del curs és oferir una formació transversal que permeti a tot el personal dels organismes públics implicats en l’atenció a les víctimes de violència de gènere —així com a professionals del sector privat d’àmbits com el de l’advocacia, la salut o la psicologia— conèixer els protocols d’actuació establerts, millorar la coordinació entre serveis i evitar la revictimització de les dones afectades.
Aquesta formació és possible gràcies a la participació activa de totes les institucions implicades en els processos d’atenció i intervenció, i a la vinculació i compromís de les persones implicades en el desenvolupament d’aquesta iniciativa.
Les preinscripcions es formalitzen en línia a través d’aquest enllaç. Per a més informació: euniversitaria@uda.ad / +376 743 000.