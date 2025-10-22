FEDA i UNICEF Andorra signen un conveni de col·laboració per als anys 2025 i 2026

El director general de FEDA, Albert Moles, i la presidenta d’UNICEF Andorra, Marianela Vila, han signat aquest dimecres, 22 d’octubre, un conveni de col·laboració que permetrà impulsar, durant els anys 2025 i 2026, diferents activitats solidàries i de conscienciació social i mediambiental a favor dels drets de la infància. Gràcies a aquest acord, FEDA fa una aportació econòmica anual que correspon a la seva adhesió com a Empresa Aliada d’UNICEF Andorra. A més, el conveni deixa oberta la possibilitat d’impulsar altres accions o aportacions addicionals, tan econòmiques com en espècie, mitjançant annexos o acords específics posteriors.
El conveni començarà a prendre forma aquest divendres, 24 d’octubre, coincidint amb la 46a Fira d’Andorra la Vella, on es durà a terme la primera acció conjunta. Sota el lema “L’estalvi solidari, porta llum a qui més ho necessita”, FEDA i UNICEF convidaran els visitants a participar en una acció simbòlica que unirà solidaritat i conscienciació sobre l’ús responsable de l’electricitat a les llars. A partir del consum d’una casa tipus, els visitants participaran en una activitat didàctica a l’estand de FEDA, a través de la qual podran calcular quants watts podrien estalviar al llarg de l’any si apliquessin diverses mesures d’estalvi energètic a la seva llar.
Els watts acumulats serviran per a assolir una fita col·lectiva amb l’objectiu d’enllumenar escoles itinerants d’UNICEF que es despleguen en situacions d’emergència arreu del món. Aquestes tendes estan destinades a servir com a instal·lacions temporals per a la implementació de programes essencials, com ara espais d’aprenentatge per a l’educació, zones amigables per a la infància, instal·lacions per a la protecció i la nutrició infantil o, fins i tot, com a centres sanitaris provisionals.
A més de l’acció que es realitzarà a la Fira d’Andorra la Vella, el conveni inclou dues iniciatives més per a l’any 2025. D’una banda, una campanya de microdonacions de Nadal, en què FEDA igualarà l’import aportat pel personal, i, d’altra banda, un detall solidari i sostenible per al personal, com a mostra del compromís conjunt amb la infància i la responsabilitat social.
Segons el director general de FEDA, Albert Moles, aquest conveni permetrà “unir dues causes essencials com són la sostenibilitat i la defensa dels drets dels infants”, al mateix temps que “generem consciència social i noves oportunitats”, ha apuntat.
Per la seva banda, la presidenta d’UNICEF Andorra, Marianela Vila, ha destacat que aquest acord evidencia com la col·laboració amb empreses compromeses “pot transformar petits gestos en canvis reals”. A més, ha animat tothom a visitar la 46a Fira d’Andorra la Vella i a participar en l’acció conjunta entre FEDA i UNICEF, remarcant que aquesta iniciativa “uneix solidaritat i consciència energètica amb l’objectiu de donar llum i oportunitats als infants d’arreu del món.”
Amb aquesta signatura, FEDA i UNICEF Andorra posen en marxa una col·laboració que combina solidaritat, sensibilització i sostenibilitat, amb l’objectiu compartit de millorar el benestar dels infants i promoure una societat més conscient.