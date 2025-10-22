El Trail 100 Andorra exhaureix dorsals en totes les distàncies llargues i referma el seu lideratge internacional

El Trail 100 Andorra ha assolit una nova fita en la seva trajectòria: totes les distàncies llargues (Ultra 105K, Trail 80K, Trail 50K i Trail 21K) han exhaurit dorsals a un ritme rècord, un mes i mig abans que en l’edició anterior. Aquest èxit consolida el creixement estratègic de l’esdeveniment, que ha sabut preservar l’essència de les curses de muntanya mentre ampliava la seva capacitat i abast. El ritme accelerat d’inscripcions i l’interès mantingut un cop completat l’aforament reflecteixen la consolidació del Trail 100 Andorra com una cita de referència en el panorama internacional.
Amb més de 3.000 inscrits ja confirmats en les distàncies llargues (Ultra 105K, Trail 80K i Trail 50K), Trail 100 Andorra by UTMB es prepara per a superar els 4.000 dorsals totals un cop es completin les inscripcions de la Trail 10K —l’única prova que encara té places disponibles— i s’obri el registre per a la Trail Kids en els mesos previs a l’esdeveniment.
La Trail 50K, considerada la prova reina, ha tornat a ser la primera en exhaurir dorsals, confirmant el seu atractiu consolidat. Alhora, les distàncies Ultra 105K i Trail 80K han registrat un ritme d’inscripcions molt més accelerat que en edicions anteriors, amb un augment significatiu de participació en el cas de la 80K.
Aquestes dades posen de manifest que l’oferta competitiva del Trail 100 Andorra respon als interessos reals dels corredors, combinant exigència esportiva, varietat de formats i una experiència de muntanya autèntica.
“Aquest any no només hem crescut en nombre de participants, sinó que hem assolit un rècord històric que consolida Trail 100 Andorra com una cita imprescindible dins el calendari europeu de trail”, afirma Agustí Pérez, director sènior d’operacions del sud d’Europa per The IRONMAN Group. “La diversitat de perfils i el nivell esportiu dels inscrits reflecteixen l’atractiu creixent d’una proposta que combina paisatge, exigència i autenticitat”.
Dades destacades de participació
- Participació femenina:
El 21 % dels participants són dones, un augment del 10% respecte a 2024, que confirma una evolució positiva cap a una major representació femenina en el trail de llarga distància.
- Noves incorporacions i fidelització:
El 80 % dels corredors s’estrenen al Trail 100 Andorra, mentre que el nombre de participants repetidors ha crescut un 44 % en comparació amb l’any anterior. Aquest doble creixement reforça el prestigi de la prova i la seva capacitat d’atraure i fidelitzar.
- Representació internacional:
- França manté el lideratge amb un 41% de participació.
- Espanya i Andorra conserven una presència destacada amb un 29% i un 5% respectivament.
- Regne Unit registra un increment del 29% respecte a l’edició anterior.
- Països Baixos entren per primera vegada al top 5 de nacionalitats participants.
Amb aquests resultats, el Trail 100 Andorra reforça la seva posició com a esdeveniment esportiu de referència als Pirineus i com a ambaixador del territori andorrà al món del trail running.
Última oportunitat per a sumar-s’hi
La Trail 10K manté obertes les inscripcions. Es tracta d’una distància pensada per a debutants, acompanyants o aquells que vulguin viure l’experiència Trail 100 des d’una altra perspectiva, amb el mateix esperit de comunitat i superació.
Més informació i inscripcions: https://andorra.utmb.world/.