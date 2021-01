S’obre la sol·licitud d’ajuts a negocis afectats pel tancament perimetral de la Cerdanya i el Ripollès

Els negocis de la Cerdanya i el Ripollès afectats pel tancament perimetral decretat pel Govern de la Generalitat de Catalunya durant la campanya de Nadal -del 22 de desembre al 6 de gener- podran començar a demanar les ajudes compensatòries proposades per l’executiu mateix a partir d’aquest dijous a les 9 del matí, segons ha informat el Departament d’Empresa. El DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) ha publicat aquest dimecres la convocatòria, que consta de 4,3 milions d’euros entre ambdues comarques.

Tal com ja es va avançar, la Generalitat ha previst una línia de subvencions uniforme que preveu 10.000 euros per a cada allotjament turístic afectat; 7.500 euros per a explotadores d’habitatges d’ús turístic i establiments i activitats d’interès turístic, i 1.500 euros per a agències de viatges i de muntanya. Per a la restauració, seran de 3.000 euros; i per a comerços i serveis assimilats, de 1.500 euros. A banda dels perfils genèrics esmentats, en aquests supòsits també hi entren de manera específica guies turístics i de muntanya; hotels, apartaments turístics, càmpings, establiments de turisme rural, congressos, reunions turístiques, escoles d’esquí, activitats que en parcs de natura, ecoturisme, el cicloturisme i senderisme, entre d’altres.

A la línia d’ajuts per a restauració, comerç i serveis assimilats, s’hi poden acollir autònoms i pimes del sector de la restauració com ara bars, restaurants i cafeteries, inclosos els que estan situats en establiments col·lectius, com poden ser centres comercials o mercats municipals, També hi entra el comerç al detall que tinguin almenys un establiment operatiu en algun municipi del Ripollès o la Cerdanya. D’altra banda, es consideren serveis assimilats tallers mecànics, serveis fotogràfics, copisteries, arts gràfiques, serveis de reparacions, tintoreries, bugaderies, perruqueries, salons d’estètica i bellesa i serveis de menjar a domicili.

Els establiments que ja es van acollir a les línies d’ajut del Consorci de Comerç, Artesania i Moda per fer front als afectes de la pandèmia no hauran de fer cap tràmit ja que rebran directament els diners. El mateix passa amb els professionals i empreses del turisme beneficiats per la línia oberta al novembre.