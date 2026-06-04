Es condecorarà amb l’Orde de Carlemany, a títol pòstum, l’escultor Josep Viladomat

El Govern atorgarà la condecoració de l’Orde de Carlemany, a títol pòstum, a l’escultor Josep Viladomat Massanas. Així ho ha acordat el Consell de Ministres, que ha volgut reconèixer la tasca de l’artista i la seva aportació a la cultura nacional. Josep Viladomat i Massanas (1899–1989) va ser un destacat escultor català, especialment reconegut per la seva obra figurativa i pel seu estil elegant i expressiu. Va néixer a Manlleu el 23 de març de 1899. Des de jove va mostrar interès per l’art i es va formar a Barcelona, on va entrar en contacte amb els corrents artístics del moment. Tot i que inicialment va treballar en tallers d’imatgeria religiosa, aviat va evolucionar cap a una escultura més personal, influïda pel noucentisme i pel realisme.
A causa de la Guerra Civil espanyola, es va exiliar i va viure durant anys fora d’Espanya, principalment a Andorra, on va continuar treballant i desenvolupant la seva obra artística especialment l’escultura i els murals. Amb pas del temps, Viladomat es va consolidar com un dels escultors més importants del segle XX.
La seva obra es caracteritza sobretot per escultures de figures humanes, amb una gran sensibilitat en el tractament del cos i del moviment. A Andorra, gran part de la seva col·lecció es troba al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany amb diferents peces realitzades amb tècniques diverses i materials com el bronze, el guix o el marbre. Altres es troben en diferents indrets del país com per exemple l’escultura del copríncep Joan Benlloch a la plaça de l’església d’Andorra la Vella, La Banyista a Sant Julià de Lòria o la del Contrapàs als jardins de Casa de la Vall.
Va morir el 4 de juny del 1989 a Andorra. Josep Viladomat i Massanas és una figura destacada de l’art andorrà i català, amb una trajectòria que abasta nombroses disciplines artístiques i una profunda vinculació amb la cultura i el patrimoni andorrà.
L’Orde de Carlemany és una distinció honorífica que té com a objecte premiar els mèrits distingits, en vida o a títol pòstum, realitzats per persones físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, en el seu àmbit d’activitat o que realitzin o hagin realitzat serveis rellevants a l’Estat andorrà.