S’obre el procés de selecció de municipis per a la prova pilot de Promoció de l’Habitatge en el Món Rural

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat la resolució per la qual s’aproven les condicions d’accés, en règim de concurrència pública competitiva, per seleccionar municipis per a la prova pilot del Programa de Promoció de l’Habitatge en el Món Rural. En aquesta primera fase s’escolliran 20 municipis dels 372 que entren en els supòsits del pla, molts dels quals són a l’Alt Urgell i a la resta de l’Alt Pirineu. La tramitació la fa el Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori.

Aquesta mesura té com a objectiu, segons la conselleria, “facilitar que les persones i les famílies puguin instal·lar-se en nuclis rurals, a través de la rehabilitació d’habitatges en desús, i contribuir a evitar la pèrdua de població al món rural, a incentivar la realització de projectes i actuacions estratègiques, sectorials i singulars innovadores que estimulin i reforcin l’accés a l’habitatge“.

El programa compta amb una inversió prevista de 2 milions d’euros i hi podran accedir municipis de menys de 500 habitants, o bé que tinguin menys de 3.000 habitants repartits entre 10 o més nuclis de població. Uns requisits que compleixen més d’un terç dels municipis de Catalunya. I entre ells, bona part dels de l’Alt Pirineu.

Per exemple, a l’Alt Urgell, hi entren tots els municipis tret de la Seu d’Urgell (que supera àmpliament els 3.000 habitants) i d’Oliana, Organyà i Coll de Nargó, que tenen més 500 habitants i menys de deu nuclis. Sí que hi entren els consistoris de Montferrer i Castellbò, Ribera d’Urgellet i les Valls d’Aguilar, que no arriben als 3.000 empadronats i aquests estan repartits en més d’una desena de pobles. La resta de municipis alturgellencs compleixen el primer requisit perquè no arriben als 500 habitants fixos.

El programa es desenvolupa en dues fases. Aquesta primera, en què se seleccionaran 20 proves pilot, i una segona, de genèrica, que es convocarà el juliol vinent i a la que es podran acollir la resta dels municipis possibles beneficiaris dels ajuts.

El procediment de selecció dels 20 municipis de la prova pilot es realitza mitjançant la valoració de les sol·licituds. El termini de presentació finalitza l’1 de febrer de 2021. El formulari de sol·licitud i l’escrit de tramesa, així com la informació sobre aquest tràmit, són a disposició dels sol·licitants a l’EACAT (http://www.eacat.cat). Els municipis seleccionats tenen dret a l’obtenció d’una subvenció directa, mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.