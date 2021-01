Acord entre PEUSA i l’Associació Esportiva Pallars

L’empresa energètica del Pirineu PEUSA ha establert un acord amb l’Associació Esportiva Pallars en virtut del qual s’implica a desenvolupar l’entitat. “PEUSA ens ajuda a consolidar els llocs de treball que tenim a l’Associació”, explica Lionel Pla, el seu president, “i alhora la seva contribució és una manera de subvencionar les famílies, perquè amb el seu suport se’ls evita haver de pagar una quota més elevada”. Les 800 activitats anuals que organitza l’Associació entre l’esquí, les sortides de muntanya i el piragüisme arriben a les 1.400 persones que en són sòcies. Aquest és un impacte considerable, tenint en compte que al poble de Sort on l’entitat té la seva seu central hi viuen 1.300 persones, que arriben a les 1.700 si s’hi afegeixen els nuclis del voltant i la comarca del Pallars Sobirà en registra 7.000. Marcel Dorna, director general de PEUSA, per la seva banda assegura que l’aliança amb l’Associació Esportiva Pallars marca un abans i un després en la vinculació de l’empresa energètica a la comarca: “el nostre compromís és ferm i per això ens vinculem amb projectes que contribueixen a crear riquesa humana al territori”.

L’Associació programa una sèrie de cursos de muntanya, diverses disciplines d’esquí i el piragüisme, amb una aposta clara per l’esquí de muntanya i l’escalada, adreçats a usuaris des dels 4 anys fins a persones ja jubilades, explica Lionel Pla. Cada any, l’AEP federa gairebé 400 persones, “una xifra molt rellevant comparada amb altres centres de Catalunya”, en paraules del seu president.

Gràcies a la col·laboració amb empreses de la zona, l’Associació Esportiva Pallars ha pogut impulsar la secció d’esquí. “Tenim un compromís molt ferm amb els patrocinadors”, afirma Pla, “ens hi vinculem, busquem relacions recíproques i apostem per la gent que aposta pel territori”.

Aposta per la joventut

L’arrelament de persones joves a la comarca del Pallars Sobirà és la raó de ser de l’Associació Esportiva Pallars, que va més enllà dels cursos. Per aconseguir-ho, el seu president dedica temps i esforços a consolidar els llocs de treball que li és possible, si bé la situació actual de pandèmia no posa les coses fàcils. “Tenim sobretot un compromís d’arrelament al territori, la nostra aposta és per a la joventut. Els ensenyem a esquiar i a navegar amb caiac i busquem que s’estableixin a la zona”, explica amb passió i convenciment. A banda de professionalitzar tota l’oferta de cursos del club, l’equip de treball amb Lionel Pla al capdavant ha fet créixer totes les seves àrees i ha consolidat un grup de 350 persones voluntàries.

“Gràcies al voluntariat, hem aconseguit equilibri molt bo amb els preus, per exemple amb la Iniciativa rius, impulsada conjuntament amb el Parc Natural de l’Alt Pirineu, i que implica netejar els cursos fluvials del Pallars Sobirà”, explica el president de l’Associació. Mitjançant aquesta iniciativa l’Associació ha pogut vincular al seu projecte 2 persones tècniques de piragüisme.

El caràcter professional de l’entitat i el seu dia a dia també està en concordança amb els resultats obtinguts i el seu volum econòmic. En esquí, l’AEP competeix a la Lliga Catalana i a la Lliga Interclub, en piragüisme ho fa a la Lliga Catalana i a la Lliga Espanyola i en esquí de muntanya hi destaca un jove esportista que és campió de Catalunya. Pel que fa al seu dimensionament econòmic, l’entitat ha passat d’un pressupost de 50.000 a 270.000€ en qüestió d’una dècada.

L’Associació ofereix cursos recreatius d’esquí alpí, de snowboard, de pre-tecnificació, de tecnificació i monogràfics de Telemark i d’esquí ‘road’, que se solen fer a les estacions d’Espot, Port Ainé i Tavascan. L’activitat de muntanya i escalada inclou sortides, formació extraescolar i pràctiques de rocòdrom al Poliesportiu de Sort, que gestiona l’entitat. I la formació relacionada amb el piragüisme inclou cursos adreçats al gran públic, de tecnificació i formació de personal tècnic, a la Noguera Pallaresa i a vegades a La Seu d’Urgell.

Energia 100% renovable del Pirineu

PEUSA és una companyia amb base a la Seu d’Urgell que subministra energia 100% renovable des de fa gairebé un segle. Impulsa l’autoconsum d’energia elèctrica, amb projectes claus en mà que inclouen tots els tràmits i passos necessaris, des del plantejament tècnic, fins a facilitats de finançament i la instal·lació i manteniment finals. Així mateix, promou la mobilitat elèctrica al Pirineu amb la instal·lació d’una xarxa de punts de recàrrega de vehicle elèctric, connectats amb el mapa de l’empresa d’abast nacional Electromaps. Les seves centrals s’impulsen gràcies a la força de l’aigua provinent del riu Valira, sempre des d’un respecte absolut al medi ambient i superant el manteniment dels cabals ecològics. PEUSA és una ferma defensora de la transició energètica cap a energies renovables com una de les vies per combatre i mitigar el canvi climàtic.