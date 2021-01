Arrenca una temporada d’esquí marcada per la pandèmia

Arrenca una temporada d’esquí atípica amb mesures de seguretat i amb la mirada fixada en l’evolució epidemiològica i les restriccions a la mobilitat de l’entorn. Els camps de neu han posat en marxa una obertura parcial amb clients exclusivament del país que poden esquiar gratuïtament aquest cap de setmana i la setmana que ve amb un forfet de vint euros. Grandvalira ha rebut aquest matí uns 1.500 esquiadors i ha obert entre el 40 i 50% de les pistes.

Porten més de nou mesos tancats i aquest dissabte tornen a obrir, però, això sí, només per als residents. Els camps de neu posen en marxa alguns remuntadors, zones de restauració i serveis per rebre els primers esquiadors de la temporada.

Els usuaris no podien amagar les ganes. Poden esquiar gratuïtament aquest cap de setmana i, a partir de dilluns i, com a mínim, fins al divendres, amb un preu especial de 20 euros per dia i persona. “L’objectiu no era econòmic, era començar a arrencar i tenir un detall amb tots els andorrans, que s’ho mereixen“, assegura el director general de Grandvalira-Nevasa, Juan Ramón Moreno.

A Grandvalira hi ha entre el 40 i 50% de pistes obertes, depenent del sector. Una obertura de quilòmetres esquiables que s’anirà ampliant de manera progressiva.

També s’anirà activant la plantilla de treballadors a mesura que es vagi reprenent l’activitat. Segons asseguren des del domini, a hores d’ara no s’ha aplicat cap suspensió temporal del contracte de treball.

Les restriccions limiten a 2.000 persones diàries l’aforament de Vallnord Pal-Arinsal, una quantitat que davant l’afluència d’aquest primer dia d’obertura preveuen aconseguir sense problemes. És millor que res, però incomparable amb les xifres d’una temporada normal. L’obertura al públic nacional aquest cap de setmana no servirà per compensar les abundants pèrdues que arrosseguen des del març les estacions.

“Vam deixar de facturar 7 milions d’euros la temporada anterior, tenint en compte que la temporada va de gener a gener”, explica el director, Josep Marticella, després que la temporada d’hivern s’hagués de tancar al març, que a l’estiu s’hagi ingressat menys de l’habitual i que al novembre i desembre els ingressos hagin estat nuls.

De moment s’ha obert el sector de Pal, amb el 70% de les pistes operatives i tres remuntadors. El domini esquiable massanenc funciona amb el 30% del personal habitual, ja que la major part de la plantilla es troba en situació de suspensió temporal de contracte de treball.

Des de primera hora del matí l’afluència de vehicles ha estat constant i restringida al públic nacional. Amb mesures de seguretat estrictes i un control de residència exhaustiu per evitar l’accés de turisme estranger. Avui per a la majoria era el primer dia d’esquí i les ganes eren evidents.

Els responsables de l’estació no fan previsions més enllà de la festivitat de Reis, conscients que l’arribada de turisme dependrà de l’evolució de les dades sanitàries als territoris veïns.

Arrenca una temporada atípica condicionada per la pandèmia i les mesures de seguretat, amb protecció personal, distàncies als restaurants i les cues dels remuntadors.

En una setmana es podria obrir al públic de manera generalitzada. Tot i que les decisions es prendran sobre la marxa en funció de les dades epidemiològiques i les restriccions a la mobilitat de l’entorn. De moment, la jornada ha estat, per a molts residents, l’oportunitat de començar l’any gaudint de la neu.