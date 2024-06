Sis escenaris per a la música i malabars a la Nit de la Candela d’Ordino

Presentació de la Nit de la Candela 2024 (Comú d’Ordino)

La Nit de la Candela és una de les activitats més especials i esperades de la parròquia d’Ordino i enguany tindrà lloc la nit del dijous 20 de juny quan els llums es mantindran apagats i els voluntaris encendran en poc temps unes 11.000 espelmes distribuïdes pels carrers i jardins del nucli antic. La cònsol major, Maria del Mar Coma, acompanyada de la consellera de Cultura, Mònica Armengol, han presentat aquest dilluns al matí la cinquena edició de l’esdeveniment, acompanyades de la directora de Banca Privada País d’Andbank, Maria Suárez, i la directora de Nord Andorrà, Laura Bonet, que en són els patrocinadors.

La cònsol major ha agraït precisament el suport d’aquestes dues entitats que des de l’inici han acompanyat el Comú en aquesta aventura i contribueixen “a transmetre la bellesa i arquitectura del nostre poble en un esdeveniment diferenciador”. Coma ha indicat que “una de les claus de l’èxit és l’atractiu que té la festa per a un públic molt ampli, de totes les edats, no només local, també d’Andorra i de fora”. Finalment ha volgut fer notar que la Nit de la Candela és també important com a element dinamitzador per als bars i els restaurants del poble que aquesta nit acostumen a penjar el cartell de complets, per això també és previst que en diferents punts de la parròquia s’instal·lin food trucks per a ampliar l’oferta.

Aquest esdeveniment, però, no és només un espectacle visual sinó que també combina amb una programació musical i de malabars variada. Com ha destacat la consellera Mònica Armengol “és important cuidar aquesta oferta perquè la gent tingui ganes de repetir l’experiència cada any”.

La programació d’aquesta cinquena edició es distribuirà en sis escenaris. A la placeta del Pajó hi actuarà Naiacústic, un duet format per Naiara Hernández a la veu i Roger Rossell a la guitarra, que interpretaran versions d’èxits pop i rock. El blues tradicional i contemporani ambientarà la plaça Major amb el quartet Shuffle Express. Als jardins de Casa d’Areny-Plandolit sonaran les havaneres de la cantant i compositora palafrugenca Neus Mar. JaviLin, amb el seu violí elèctric, farà viatjar el públic per diferents estils musicals als jardins de Casa Rossell, i Jordi Barceló, amb el seu piano, delectarà els assistents amb un repertori per a tots els gustos que inclourà composicions pròpies als jardins de la Casa Pairal. Més enllà de la música, Improvistos’s Krusty Show farà un espectacle d’humor amb malabars i llum. A més a més, coincidint amb aquest esdeveniment es podrà visitar de manera gratuïta la Casa Museu d’Areny-Plandolit de 19 a 24 h.

És previst que tots els espectacles comencin a les 21.30 h i es vagin repetint fins a la una de la matinada.