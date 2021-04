El síndrome del supervivent “en l’organització” fa referència al conjunt de pensaments i actituds dels empleats que no han perdut la feina, desprès d’una reducció massiva de treballadors no voluntària. Aquesta situació és molt estressant perquè la persona no entén molt bé els motius de per què han despatxat al company i no a ella, te moltes preguntes a fer i no troba les respostes en lloc.

En pocs dies aquest estat anímic es tradueix en una reducció de satisfacció tan per la feina com per l’empresa en si mateixa, la persona se sent traïda. Els símptomes són els mateixos què en un trastorn posttraumàtic, insomni, angoixa, i estat depressiu, aleshores, si no son tractats en els primers dies, es reflectiran en el seu rendiment laboral i aquest afecta negativament als beneficis de l’empresa.

Però tot i així, es un fenomen bastant complicat d´entendre perquè, els que finalment no son despatxats en comptes de celebrar-ho i està contents, viuen una situació de falsa felicitat. Està plena de nervis i d’angoixa per la incertesa del futur immediat, no saben si demà seran ells els següents en ser despatxats. A banda d’això, se senten culpables per haver mantingut el lloc de treball, no tenen les eines mentals per afrontar la situació i es troben discapacitats emocionalment. Se senten afortunats però les emocions no acompanyen als sentiments, és a dir, l’emoció es positiva però el sentiment es neutre o negatiu. Això per una banda i per una altra, menys empleats es tradueix en més feina i una possible reorganització dels llocs de treball.

Veient els efectes nocius que pateixen tan els empleats com l’Organització, és de vital importància per al futur productiu de l’empresa donar els motius i totes les explicacions necessàries a cada treballador que es queda dins de l’organigrama. Aquest ha d’entendre o si més no, ser conscient del seu valor afegit per a l’empresa, és la millor manera per a tornar a motivar-lo, s’ha de sentir recolzat per la direcció.

