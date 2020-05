S’incrementa el temps de les sortides i s’autoritza anar a la muntanya i el ciclisme

Després d’analitzar les darreres dades de l’afectació de la Covid-19 a Andorra i dels tests realitzats i veure que “són esperançadores i positives i que de moment no hi ha hagut un rebrot de la malaltia“, el cap de Govern ha avançat un seguit de noves excepcions al desconfinament que entraran en vigor el proper dimecres.

Entre d’altres destaca que s’augmenta el temps màxim per a les sortides, es permet la pràctica d’activitats esportives a la muntanya que no siguin de risc, s’amplien les franges per a activitats físiques i es permet el ciclisme per muntanya i carretera, així com usar la bicicleta com a mitjà de transport.

Entre les mesures el cap de Govern ha destacat que es permetrà a la població decidir entre “sortir dues hores cada dos dies segons el seu número d’edifici o sortir una hora diària“. També ha recordat que es manté la franja d’11 a 14 hores per a les persones vulnerables i que s’ha d’extremar les mesures de respecte i protecció per a aquest col·lectiu.

Pel que fa a les sortides a la muntanya a peu o en bicicleta també s’autoritza a utilitzar el vehicle per anar fins al punt de sortida on realitzar l’activitat. La pesca també entra en aquesta categoria d’activitats i a més no es requereix seguir els horaris reservats per a la pràctica de senderisme o córrer en espais naturals.

L’activitat esportiva també veu ampliada la seva franja horària i a més de 6 a 9 del matí es podrà realitzar de 19 a 22 hores.

Tercera fase

A partir de dilluns 18 de maig s’implementarà la primera part de la tercera fase de represa de l’activitat econòmica amb, entre d’altres, l’obertura dels següents sectors:

– Professions sanitàries

– Consultes veterinàries

– Perruqueries, barberies i centres d’estètica

– Activitats industrials restants

– Activitats d’edició i gràfiques

– Agències de publicitat i d’intermediació de personal.

Finalment, Espot ha exposat que encara falta incorporar 13.755 treballadors al mercat per assolir la plena activitat. Així, ha avançat que dilluns se n’incorporaran “uns 2.000 amb la tercera fase de represa de l’activitat”.

Fronteres restringides

El cap de Govern ha explicat que, pel que fa a les fronteres, continuen les mesures de restricció de mobilitat implementades a l’inici de la pandèmia. “De moment no hi ha data oficial confirmada de represa de la mobilitat i que s’ha creat un grup interministerial de coordinació