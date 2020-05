L’Ajuntament de la Seu presenta mesures econòmiques en suport a famílies i empreses per 1’1 MEUR

Aquest migdia l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha presentat en roda de premsa un seguit de mesures econòmiques de suport per a famílies i empreses amb l’objectiu de reduir l’impacte que ha provocat la crisi sanitària de la Covid-19 a la ciutat, amb un import econòmic de gairebé 1.100.000 euros.

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, i el Vicealcalde urgellenc, Francesc Viaplana, juntament amb el portaveu del grup municipal Compromís per la Seu, Òscar Ordeig, han donat a conèixer el document que recull l’acció de l’Ajuntament urgellenc per fer front a aquesta nova situació. “Aquest document, ha manifestat Jordi Fàbrega, és fruit de les reunions i converses que des del primer dia de la pandèmia s’han anat fent de manera periòdica entre l’equip de govern i els grups municipals per valorar la situació i les mesures a aplicar per intentar minimitzar els danys, que són molt importants, tant a nivell sanitari com social i econòmic”.

L’alcalde urgellenc ha explicat que entre les propostes rebudes dels diferents grups de l’oposició i tot el treball de l’equip de govern “s’ha preparat un paquet important de mesures, que s’ha pogut consensuar entre l’equip de govern i el grup de Compromís per la Seu”. Fàbrega ha volgut agrair la bona voluntat de col·laboració demostra des del principi per part del Grup de Compromís: “En aquests moments tan difícils és d’agrair l’actitud per part de tots per buscar un consens que entenem que beneficia a tots els nostres veïns i veïnes de la Seu d’Urgell”.

1,1M€ per a donar suport a famílies i a empreses, autònoms i activitats

Jordi Fàbrega ha explicat que aquestes mesures s’estructuren en dos grans eixos que són per una banda, suport a les famílies, i per l’altra, suport a les empreses, autònoms i activitats. “L’objectiu d’aquestes mesures, i de la consignació pressupostària que va associada, és doble”, ha remarcat l’alcalde de la Seu d’Urgell.

Així, per una part es vol aconseguir pal·liar les dificultats econòmiques de les famílies que han vist minvats els seus recursos, ja sigui perquè han perdut la feina, han patit un ERTO, han hagut de tancar el seu negoci amb motiu de l’aturada de l’activitat econòmica durant el període d’alarma sanitària, ajudant a fer front a les despeses derivades de les seves necessitats bàsiques (habitatge alimentació i subministraments).

D’altra banda, amb aquestes mesures, l’Ajuntament de la Seu vol donar un suport a les empreses, autònoms i diferents activitats del nostre municipi que s’han vist obligades a cessar la seva activitat pel RD 463/2020 de 14 de març i a aquelles que no es trobin en aquesta situació, però hagin disminuït els seus ingressos a conseqüència de l’aturada de l’estat d’alarma, amb l’objectiu d’ajudar a que l’empresa pugui continuar amb la seva activitat, i evitar-ne així la seva desaparició.

Teletreball

Fàbrega també ha ressaltat que atès que els hàbits de consum de la demanda, els sistemes organitzatius de treball i l’activitat turística canviaran, a causa de l’impacte de la pandèmia de la Covid-19, “aquestes mesures també pretenen adaptar la Seu d’Urgell a aquesta nova realitat socioeconòmica i aconseguir situar-la com un entorn segur i saludable per atreure professionals que puguin exercir la seva activitat laboral d’acord amb les possibilitat que ofereix el teletreball”. Així mateix, les presents mesures també es dirigeixen al foment del turisme sostenible i al comerç de productes de proximitat i kilòmetre zero.

Per la seva part, el Vicealcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, ha desgranat una per una les mesures econòmiques pactades per donar suport tant a les famílies urgellenques com a les empreses de la nostra ciutat. Viaplana ha volgut remarcar l’import econòmic que s’hi destinarà: “Representa un esforç molt important per part de l’Ajuntament, gairebé 1,1M€, el 7% del pressupost municipal”.

Tal i com ha explicat el Vicealcalde, quest 1,1M€ surt de:

La utilització de bona part del romanent de tresoreria de l’exercici 2019: 465.000 €

Amb recursos propis de l’Ajuntament resultants de derivar despeses d’altres partides que es veuran reduïdes o suspeses: 244.000 €

També té en compte la pèrdua d’ingressos de l’Ajuntament per tots aquells tributs i/o taxes que no es repercutiran, bé a les famílies o bé a les empreses, autònoms i activitats: 300.000 €

Aportacions econòmiques aprovades per la Diputació de Lleida: 174.000€ (100.000 es rebien altres anys per pagar despesa corrent.)

De les diverses mesures que es portaran a terme, cal destacar quatre paquets econòmics:

300.000 €: Subvenció extraordinària per a pal·liar els efectes econòmics de la COVID19 per aquelles empreses obligades a cessar la seva activitat pel RD 463/2020 de 14 de març o que aquelles que no estiguin en aquesta situació però hagin disminuït els seu ingressos a conseqüència de la mateixa.

Subvenció extraordinària per a pal·liar els efectes econòmics de la COVID19 per aquelles empreses obligades a cessar la seva activitat pel RD 463/2020 de 14 de març o que aquelles que no estiguin en aquesta situació però hagin disminuït els seu ingressos a conseqüència de la mateixa. 250.000 €: Reforç econòmic extraordinari de 250.000 € al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU) per atendre les necessitats bàsiques de la població que hagin entrat en situació de vulnerabilitat a causa de les repercussions econòmiques de la COVID19 i a aquelles que la seva situació de vulnerabilitat s’ha vist agreujada pels mateixos motius (centre de distribució d’aliments, subministraments, lloguers…) durant tot aquest 2020.

Reforç econòmic extraordinari de 250.000 € al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU) per atendre les necessitats bàsiques de la població que hagin entrat en situació de vulnerabilitat a causa de les repercussions econòmiques de la COVID19 i a aquelles que la seva situació de vulnerabilitat s’ha vist agreujada pels mateixos motius (centre de distribució d’aliments, subministraments, lloguers…) durant tot aquest 2020. 200.000 €: Ajut a les persones empadronades a la Seu que s’hagin quedat a l’Atur o hagin patir un ERTO amb motiu de la crisi de la COVID19 a partir del 14 de març de 2020, amb una targeta moneder per a gastar als comerços i empreses de la Seu durant l’any 2020. L’objectiu és doble : ajudar a aquelles famílies que per atur o ERTO veuen minvats els seus ingressos i que aquests diners repercuteixin en els negocis de la Seu, que han vist frenada la seva activitat tot aquest temps.

Ajut a les persones empadronades a la Seu que s’hagin quedat a l’Atur o hagin patir un ERTO amb motiu de la crisi de la COVID19 a partir del 14 de març de 2020, amb una targeta moneder per a gastar als comerços i empreses de la Seu durant l’any 2020. : ajudar a aquelles famílies que per atur o ERTO veuen minvats els seus ingressos i que aquests diners repercuteixin en els negocis de la Seu, que han vist frenada la seva activitat tot aquest temps. 300.000 €: L’Ajuntament deixarà d’ingressar en les diferents taxes, quotes, llicències, ICIO, zona blava, enter d’altres, i per tant, és estalvi directe de particulars i empreses que no ho han de pagar o que paguen menys.

L’Ajuntament deixarà d’ingressar en les diferents taxes, quotes, llicències, ICIO, zona blava, enter d’altres, i per tant, és estalvi directe de particulars i empreses que no ho han de pagar o que paguen menys. La resta es distribueix en moltes altres mesures, de menys impacte econòmic, però també importants, com les negociacions amb el Govern d’Andorra per incloure els treballadors fronterers en la llei que regula els ERTOs a Andorra i en l’estudi serològic de la Covid-19 que s’està duent a terme; o la compra d’Equips de Protecció Individual (EPIs) per les empreses de la Seu.

Ajuts a fronterers

Per acabar, el portaveu del grup municipal Compromís per la Seu, Òscar Ordeig, ha volgut “agrair públicament a l’Alcalde de la Seu i al Vicealcalde, així com als seus respectius grups municipals, Junts per la Seu i ERC, així com als tècnics municipals per haver fet possible aquest important acord”. Ordeig ha remarcat també que aquest acord ha estat possible perquè totes les parts implicades han cedit. “Hem parlat des del primer dia d’aquesta crisi, i estem contents per haver aconseguit aquests mesures i alhora esperançats per veure la solidaritat que ha sorgit per fer front aquesta situació”.

Ordeig ha abundat que “aquest acord que s’ha assolit amb l’equip de govern de l’Ajuntament també ens permetrà fer una reflexió des de la unitat sobre de les conseqüències econòmiques i socials, i quin model de ciutat necessita la Seu”.

El portaveu de Compromís s’ha mostrat satisfet del pacte i ha posat exemples de la negociació entre els grups municipals com és la inclusió de les ajudes a fronterers en atur, sense dret a cap tipus de prestació, que rebran 400 euros a través de les targetes moneder.

Ordeig també ha explicat que es crearà una comissió de seguiment, formada per regidors i regidores de Junts per la Seu, ERC i Compromís per la Seu, que vetllarà per l’aplicació de totes i cadascuna d’aquestes mesures econòmiques de suport a famílies i empreses.