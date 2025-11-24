S’inaugura el paraallaus H2 a l’Hospitalet, una infraestructura clau per a la mobilitat en els accessos a Andorra

El cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, i el prefecte de la regió d’Occitània, Pierre-André Durand, han inaugurat el paraallaus H2 a l’Hospitalet-près-l’Andorre, una infraestructura clau per a la seguretat i la connectivitat entre Andorra i França. Aquest projecte, iniciat el maig de 2024, ha estat possible gràcies a la col·laboració estreta entre els governs andorrà i francès, així com a l’esforç conjunt de les autoritats locals i els equips tècnics implicats. El paraallaus H2 és la principal actuació prevista a l’Acord internacional sobre la millora i viabilitat de les carreteres RN 20, 320 i 22, signat el 2017 i finançat a parts iguals pels dos Estats, amb una inversió superior als 26 milions d’euros.
La galeria H2 representa un avenç decisiu en matèria de seguretat viària, especialment durant els mesos d’hivern, quan el risc d’allaus pot interrompre la circulació entre els països. Aquesta infraestructura respon a una demanda històrica tant d’Andorra com dels habitants de l’Arieja, i garantirà la continuïtat dels accessos, afavorint el desenvolupament econòmic i turístic de la regió.
El cap de Govern ha volgut destacar la importància de la cooperació transfronterera i la voluntat compartida de construir ponts, tant físics com simbòlics, entre territoris veïns. També, ha agraït la implicació de totes les parts, especialment la prefectura, la Direcció Interregional de Carreteres del Sud-Oest (DIRSO) i els equips tècnics, pel seu compromís i la coordinació constant durant tot el procés d’execució de l’obra.
A més, ha recordat que aquest projecte s’emmarca en una estratègia més àmplia de millora de les infraestructures compartides i de resiliència davant els riscos naturals, com recull l’acord signat el 2022 per a la millora de la viabilitat de les carreteres RN116, RN20, RN320 i RN22, amb una participació andorrana del 40% en el finançament dels treballs.
Xavier Espot ha expressat el desig que aquesta inauguració sigui una fita més en l’enfortiment de la cooperació entre Andorra i França, basada en la confiança i la voluntat de garantir un futur més segur, connectat i pròsper per a tots els ciutadans. En aquest sentit, ha recordat l’impacte positiu que té aquesta infraestructura per a la mobilitat als dos costats de la frontera, especialment per al sector del turisme del Pas de la Casa, així com estudiants i treballadors.
De la seva banda, el prefecte de la regió d’Occitània, Pierre-André Durand, ha subratllat que la construcció del paraallaus H2 a l’Hospitalet-près-l’Andorre reflecteix la voluntat de l’Estat francès de reforçar de manera duradora la mobilitat en aquest territori de muntanya, especialment exposat als riscos naturals. Ha remarcat que aquesta obra no hauria estat possible sense el dinamisme i la confiança que caracteritzen la relació amb el govern andorrà, i ha expressat la seva satisfacció per veure aquest projecte fet realitat.
La importància de la infraestructura
L’eix viari d’accés a Andorra (RN20, RN22 i RN320), que arriba als 2.080 metres al Pas de la Casa, està sotmès a condicions climàtiques extremes, especialment a l’hivern, amb riscos d’allaus, gelades i vent. Durant els darrers 30 anys, una desena d’allaus han arribat a la carretera, provocant talls i posant en risc la seguretat dels usuaris, alhora que han provocat una afectació econòmica per al Principat, en especial, per al Pas de la Casa.
El corredor H2, situat al Roc de Carroux, és l’única via de comunicació entre Andorra i França per a mercaderies i turisme, amb un trànsit de fins a 8.000 vehicles diaris els caps de setmana. Les allaus han obligat a tancar la carretera durant dies, com va passar el 2015.
La galeria parallaus, de 300 metres de longitud, és la resposta tècnica més eficaç per a garantir la viabilitat de la carretera i la seguretat dels usuaris davant les allaus. Aquesta obra s’ha realitzat en dues temporades d’estiu (2024 i 2025), amb una inversió de més de 26 milions d’euros, finançada a parts iguals entre Andorra i França.
El projecte ha integrat mesures ambientals per a minimitzar l’impacte sobre l’entorn i ha comptat amb la col·laboració de més de 20 empreses subcontractades i pics de fins a 120 treballadors diaris. Forma part d’una estratègia global de millora de la viabilitat i la seguretat de les carreteres d’accés a Andorra.