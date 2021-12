Simulacre d’accident aeri a l’Aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell

L’Aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell ha dut a terme aquest dimarts, en coordinació amb la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) de la Generalitat de Catalunya, un simulacre d’emergència aeronàutica per comprovar la implantació del seu Pla d’Autoprotecció i posar a prova els temps de resposta, la coordinació i les comunicacions dels diferents equips operatius en la gestió d’una emergència.

L’exercici ha consistit en l’accident d’una aeronau de la companyia AYMAIR. En la simulació, uns metres després de l’aterratge, un dels pneumàtics frontals ha esclatat i el pilot ha perdut el control de l’avió sortint de la pista. A causa de l’accident, els dos ocupants de la nau (un pilot i un aprenent) haurien resultat ferits de diversa consideració i haurien hagut de ser atesos pels serveis mèdics.

La torre de control, un cop s’ha produït l’accident, ha activat el seu PAU en emergència general i ha demanat ajuda externa alertant al telèfon d’emergències 112 i al CECAT de Protecció Civil de la Generalitat. Com estableixen els protocols, a l’aeroport també s’ha habilitat una sala d’afectats (per al ferit lleu) i una sala de familiars.

Participació dels serveis d’emergències

Els Bombers de la Generalitat han participat en el simulacre des del Parc de la Seu d’Urgell amb una Unitat de Personal i Càrrega (UPC) amb un caporal; una Bomba Rural Pesant (BRP) amb dos bombers; un Furgó de Salvaments Varis (FSV) amb un bomber i una Autoescala Automàtica (AEA) amb un professional. Des del Parc de Montferrer, els Bombers han destinat una altra Bomba Rural Pesant amb quatre bombers voluntaris, mentre que la Regió d’Emergències de Lleida hi ha traslladat tres observadors. Entre les tasques que han fet els Bombers de la Generalitat, hi ha l’excarceració de la víctima ferida greu i la transferència al Sistema d’Emergències Mèdiques per a la seva atenció i trasllat.

Per part dels Mossos d’Esquadra, han participat en el simulacre tres dotacions, que han fet tasques de regulació dels accessos a la zona de l’incident. Un comandament ha estat al Centre de Comandament Avançat que s’ha muntat. Dins el grup d’ordre també hi ha participat la Guàrdia Civil, amb dues patrulles i quatre efectius, per realitzar les seves funcions al punt de trànsit i al CCA.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha estat el responsable de l’assistència sanitària als ferits de l’accident aeronàutic simulat al camp de vol de l’Alt Urgell i ha mobilitzat tres unitats (dues de Suport Vital Bàsic i una de Suport Vital Avançat). En total, hi han intervingut set professionals del SEM, que han llistat els afectats i han atès els dos ferits. Un d’ells s’ha valorat com a lleu i l’altre es trobava en estat greu. En aquest segon cas, s’ha representat el trasllat en helicòpter del pacient al centre sanitari més adient per a la seva atenció.

Protecció Civil de la Generalitat ha participat en la prova amb dos observadors i el personal de guàrdia del CECAT, fent la recepció de la trucada i activació del pla d’emergències AEROCAT. Per la seva banda, Aeroports de Catalunya ha mobilitzat un tècnic d’operacions, que ha assumit les funcions de CECOA; un cap d’emergència; un cap d’intervenció; una persona de handling encarregada de preparar les sales activades; quatre vigilants de seguretat privada; una persona de manteniment com a membre de l’equip de primera intervenció i el SEI, que està dotat amb tres bombers.

Inauguració dels vols regulars

Cal recordar que aquest divendres, 17 de desembre, està prevista la inauguració dels vols regulars entre l’Aeroport Andorra-la Seu d’Urgell i l’Aeroport de Madrid. El primer vol sortirà de Barajas aproximadament a dos quarts de tres de la tarda i està previst que arribi al camp de vol de l’Alt Urgell a les quatre de la tarda.