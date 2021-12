Marc Casal i Mònica Dòria reben els premis als esportistes més importants

El cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, han participat aquest dimarts a la tarda al lliurament de premis als esportistes amb resultats destacats en competicions internacionals en categoria sènior. La trobada s’ha reprès després d’un any i ha permès retre homenatge als millors classificats de la temporada 2019-2020 i 2020-2021 així com agrair l’esforç i la dedicació a tot el sector esportiu andorrà.

L’acte, que s’ha celebrat a l’Auditori Nacional d’Ordino per respectar les mesures sanitàries actuals, s’ha emmarcat dins de la segona jornada de ‘L’esport ens connecta’ que durant tres dies està impulsant conferències i xerrades al voltant del món de l’esport amb referents internacionals del sector.

El cap de Govern ha felicitat a tots els premiats, especialment arran de la temporada atípica que s’ha celebrat a causa de la pandèmia de la COVID-19. “Els confinaments, les suspensions de competicions o la manca de públic a les instal·lacions esportives us han posat més a prova que mai”, ha expressat Espot. És en aquesta tessitura que el Govern, tal com ha recordat el cap de Govern, Andorra es convertia en un dels primers països del món en declarar l’esport com a Sector d’Interès Nacional responent al compromís de l’Executiu amb l’esport. “Perquè creiem plenament en aquest sector com un dels principals instruments de cohesió social, imprescindible per avançar en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides”.

En aquesta mateixa línia, Espot ha ressaltat que el sector s’entén i es concep “des d’una perspectiva pública i social, i també com un dret individual i col·lectiu que cal promoure perquè desenvolupa un paper cabdal en l’educació dels infants i joves”. En el seu discurs, Riva ha felicitat als guardonats i s’ha congratulat per poder torna a celebrar un acte d’homenatge a l’esport del país. “Us encoratgem a seguir treballant de valent, orgullosos dels colors que defenseu i humils miralls dels petits i joves que us situen com a referents i per als que exerciu de models esportius”, ha ressaltat.

Riva ha fet un petit balanç de la temporada on ha posat en relleu la tasca que ha fet el Ministeri per dotar el Centre de Tecnificació d’Ordino (CETO) amb nous serveis per convertir-lo en l’espai referència de l’esportista becat. A més, també ha parlat de la imminent digitalització de la relació entre les federacions i l’administració.

Durant la gala s’han entregat un total de tretze premis, dels quals dos han estat per reconèixer resultats assolits durant la temporada 2019-2020, ja que no es van poder entregar a causa de la pandèmia. Els premiats han estat els esportistes següents: Marc Casal Mir, Mònica Dòria Vilarrubla, Ireneu Esteve Altimiras, Joan Verdú Sanchez, Laura Pellicer Chica, Oscar Casal Mir, Roger Puig Davi, Maeva Estevez Baux, Mireia Gutierrez Cabanes, Arnau Soldevila Busquets, Xavier Areny Bernabé, Carola Vila Obiols i Carles Aguareles Loan.

Premis temporada 2019/2020

– Carles Aguareles Loan. L’esportista de Freeride ha estat premiat amb reconeixement de 1.000 euros per la seva 5a plaça a la Copa d’Europa de Davos, Suïssa el mes de febrer del 2020.

– Mireia Gutierrez Cabanes. L’esportista, becada pel Programa ARA des de la temporada 2006-2007, s’ha retirat aquesta temporada passada 2020-2021 després de 15 anys entrenant i competint a l’alt nivell. Ha rebut un premi de 3.000 per la seva 4a posició a la Copa d’Europa de Melchsee Frutt, Suïssa en la seva participació al gener del 2019.

Premis temporada 2020/2021

– Carola Vila Obiols. L’esportista d’Esquí de fons ha estat premiada amb 1.000 euros per la seva 10a plaça a la Copa d’Europa de Formazza, Itàlia el 19/12/2020.

– Xavier Areny Bernabé. L’atleta de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) que s’ha retirat de la competició d’alt nivell aquesta temporada, ha rebut un premi de 1.500 euros pel seu 15è lloc a la Copa del Món de Madonna di Campiglio, Itàlia el 25/3/2021.

– Arnau Soldevila Busquets. L’esportista de la FAM competeix en curses d’esquí de muntanya i ha estat guardonat amb un premi valorat en 1.500 euros pel seu 9è lloc al Mundial Skyrunning ’21 a la Vall de Boi, Espanya el passat mes de juliol.

– Maeva Estevez Baux. La temporada passada va fer història al món de l’snowboard a Andorra quan va quedar 2a al Rànquing de Copa d’Europa i per aquest motiu ha estat guardonada amb un premi de 3.000 euros.

– Roger Puig Davi. L’esportista paralímpic en modalitat d’esquí alpí ha rebut un premi de 4.000 euros per haver quedat 5è a la Copa del Món de Leogang, Àustria el passat mes de febrer.

– Laura Pellicer Chica. La palista que competeix amb la bandera andorrana a les competicions de més alt nivell de la seva categoria ha rebut un premi de 4.800 euros per la seva 11a plaça a la Copa del Món de Pau, França assolida el novembre d’enguany.

– Joan Verdú Sanchez. L’esquiador alpí amb la FAE ha rebut un premi de 4.800 euros pel seu 26è lloc al Mundial d’Itàlia ’21 a Cortina d’Ampezzo.

– Ireneu Esteve Altimiras. És l’esportista d’elit andorrà que assoleix les millors posicions dins del circuit de copa del món d’esquí de fons. Ha estat guardonat amb un premi valorat en 5.800 euros per haver quedat en 15è lloc al Mundial d’Alemanya ’21, a Oberstdorf el març del 2021.

– Mònica Dòria Vilarrubla. L’esportista es va classificar per mèrits propis als Jocs Olímpics del Japó 2020. Ha estat premiada amb 8.400 euros per la seva 5a plaça a la Copa del Món de la Seu d’Urgell, Espanya assolida el setembre d’enguany.

– Marc i Oscar Casal Mir. Els germans Casal Mir han fet història en la categoria del muntanyisme d’estiu. Oscar ha rebut un premi de 4.000 euros per la seva 5a plaça al Mundial Skyrunning ’21 i Marc ha rebut la distinció més important de la gala amb un premi de 9.000 euros per la seva medalla d’or al Mundial Skyrunning ’21 a la Vall de Boi, Espanya.