Signes d’al·lèrgia en animals

Un gos gratant-se (AMIC)

Els signes d’al·lèrgia en mascotes poden variar segons el tipus d’al·lèrgens i la sensibilitat individual de cada animal. En aquest article, et presentem alguns dels signes més comuns d’al·lèrgies en mascotes i que, òbviament, s’han de tenir en consideració.

Gratat freqüent: Gratar-se és un dels símptomes més comuns de les al·lèrgies en mascotes. Poden gratar-se constantment, especialment en àrees com la cara, les orelles, les potes i l’abdomen.

Enrogiment de la pell: La pell de la mascota pot tornar-se vermella i irritada a causa del gratat constant. També poden aparèixer àrees d’irritació i inflamació.

Pèrdua de cabell: La irritació i el gratat freqüent poden provocar una pèrdua excessiva de cabell en la mascota. Pots notar àrees sense pèl o aprimament del pelatge, especialment en les zones on la teva mascota es grata amb més freqüència.

Infeccions cutànies recurrents: Les mascotes al·lèrgiques tenen un major risc de desenvolupar infeccions cutànies secundàries a causa del gratat excessiu i la irritació de la pell. Aquestes infeccions poden manifestar-se com a pell enrogida, calenta al tacte, amb pus, o amb mala olor.

Secreció ocular o nasal: Algunes mascotes poden presentar secreció ocular o nasal com a part d’una reacció al·lèrgica. Això pot anar acompanyat d’esternuts freqüents o de respiració sorollosa.

Esternuts i tos: Igual que els humans, les mascotes al·lèrgiques poden experimentar esternuts i tos com a resposta als al·lergògens ambientals o als que es troben presents en el seu entorn.

Vòmits o diarrea: En casos d’al·lèrgies alimentàries, les mascotes poden experimentar vòmits, diarrea o malestar estomacal després d’ingerir aliments als quals són al·lèrgiques.

Si observes algun d’aquests signes en la teva mascota, és important portar-la al veterinari per a un diagnòstic adequat i un pla de tractament. El veterinari pot dur a terme proves per a identificar els al·lergògens responsables i recomanar mesures per a controlar les al·lèrgies i alleujar el malestar de la teva mascota.

Algunes medicacions, així com el pinso i el menjar humit hipoal·lergogen, poden ajudar a reduir i mantenir controlats els símptomes d’al·lèrgia de la teva mascota.





Per Tot Sant Cugat