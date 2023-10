Signatura del pacte d’Estat per a la negociació d’un Acord d’associació amb la UE

Els signants del pacte d’Estat per a la negociació d’un Acord d’associació amb la UE (SFGA)

El Govern i forces polítiques amb i sense representació parlamentària han signat aquest dijous a la tarda el pacte d’Estat per a la negociació d’un acord d’associació amb la Unió Europea. L’acord entre l’executiu i les forces polítiques dona continuïtat a l’entesa que es va assolir la legislatura passada en aquesta matèria amb l’objectiu d’aglutinar la veu interlocutora d’Andorra davant de la UE i poder intercanviar amb les diverses forces polítiques els avenços i l’estat de la negociació.

Han signat el pacte aquest dijous a la tarda a banda del Govern, els grups parlamentaris Demòcrata (Jordi Jordana), Ciutadans Compromesos (Carles Naudi d’Areny-Plandolit) i Socialdemòcrata (Judith Salazar); i els partits Socialdemocràcia i Progrés (Josep Roig), Acció (Judith Pallarés) i Unió Laurediana (Oliver Alís).

“Avui segellem un pacte que transcendeix els límits estrictes del Consell General i compta amb la participació d’algunes de les formacions polítiques que han tingut un paper del tot rellevant en l’evolució política dels darrers anys i, particularment, en el procés d’aproximació amb la Unió Europea”, ha destacat el cap de Govern durant l’al·locució posterior a la signatura.

Xavier Espot ha apuntat que l’entesa “reafirma la voluntat d’unir i bastir consensos entre el màxim de forces polítiques en un àmbit que va més enllà de les sigles polítiques d’uns i altres” i ha explicat que l’aproximació a Europa té un impacte molt important en l’esdevenir del país. “L’assoliment d’un Acord d’associació amb la Unió Europea serà un instrument a disposició dels operadors andorrans per a diversificar l’economia del país i ampliar la confiança d’Andorra com a plaça de negoci”.

La relació amb la Unió Europea ha estat una qüestió permanent a sobre de la taula dels successius governs, “no és el caprici d’una força política determinada o d’un determinat Govern”, ha apuntat. És per aquest motiu que el cap de Govern ha recordat els diversos passos d’aproximació que Andorra ha fet prop de la UE, els últims dels quals han estat l’Acord monetari del 2011 i l’Acord d’intercanvi automàtic d’informació fiscal del 2016. “Aquesta història d’aproximació progressiva i sectorial serà incompleta si no va acompanyada d’una major participació d’Andorra en el mercat interior europeu, respectant determinades especificitats del nostre país, i basada en compromisos assumibles”.

El cap de Govern ha volgut posar èmfasi que l’acord que s’està negociant “és un dels més ambiciosos i amplis que la UE ha proposat fins ara a un país tercer, i alhora un dels acords en què la UE ha modulat més fins ara l’aplicació del cabal comunitari per raó de la realitat demogràfica i territorial del nostre país”.

L’assoliment d’un Acord d’associació amb la Unió Europea, ha afegit, serà “un instrument a disposició dels operadors andorrans per a diversificar l’economia del país i ampliar la confiança d’Andorra com a plaça de negoci”. Ha de ser la base a partir de la qual el país podrà construir els seus elements diferenciadors i de competitivitat, però sempre respectant la idiosincràsia i els elements propis del país. En aquest sentit, ha dit Espot, l’acord ha de ser la guia per a assolir avenços socials i la base per a articular la cooperació d’Andorra amb la Unió Europea en àmbits com el medi ambient, la cultura o el turisme.

Un cop finalitzat l’acte de signatura del pacte d’Estat a la sala d’exposicions del Govern, ha tingut lloc una nova sessió de treball, amb la presència per primera vegada dels dos observadors designats per la taula de diàleg que aquesta setmana ja s’han incorporat a la delegació negociadora a Brussel·les: els ex-caps de Govern Jaume Bartumeu (2009-2011) i Antoni Martí (2011-2019).

El cap de Govern, Xavier Espot, es desplaçarà en les properes hores a París juntament amb el secretari d’Estat per a les relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, per a entrevistar-se amb el representant del Copríncep francès, Patrick Strzoda. Un dels motius principals de la visita serà traslladar-li els avanços en la negociació de l’Acord d’associació.