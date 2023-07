Setmana de circ a la Massana

L’acròbata Meritxell Rabassa en una de les seves actuacions (Eduard Comellas)

Continuen els Dimecres del Xics i els Dijous a la Fresca, que el Comú de la Massana ha programat per aquest estiu. Aquesta setmana, les dues propostes estan relacionades amb el circ. Dimecres, a les 18 hores, al Prat Gran hi haurà tallers de circ i de jocs amb Circ Riguel i la Moixera. Els infants aprendran a anar amb xanques, provaran els malabars, l’equilibri… i també podran jugar a jocs tradicionals gegants.

D’altra banda, dijous hi haurà l’espectacle “Això era i no era”, amb la companyia Riguel, a les 20 hores, a la plaça de les Fontetes. Anirà a càrrec dels artistes Meritxell Rabassa i Miquel Carbonell, que s’han inspirat en textos de Pasqual Alapont. La història, que transmetran amb circ aeri, teatre i malabars, transcorre dins una biblioteca màgica, on passaran moltes aventures.

Les propostes d’aquesta setmana es completen amb la ruta literària “Herois perseguits per la Gestapo”. La sessió serà conduïda per Roser Porta i Tony Lara, autors del llibre “Andorra literària. Rutes de novel·la”, que explicaran les xarxes d’evasió a partir de fragments de novel·les com “Entre el torb i la Gestapo”, “La pau dins la guerra”, o “La neu adversa”. La sortida serà a les 10 hores amb vehicle propi, i transcorrerà entre Llorts i la Massana. Les inscripcions es poden fer a l’Oficina de Turisme, al telèfon 835 693.