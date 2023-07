La Generalitat millorarà la C-1311, al Pallars Jussà

Un tram de carretera de la C-1311, al Pallars Jussà (Govern.cat)

El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya ha licitat la redacció de dos projectes per a la millora de la seguretat i la comoditat en la conducció al llarg de la C-1311, al Pallars Jussà. Les obres consistiran principalment en la renovació del ferm de la carretera, de 26 quilòmetres de longitud, i la formació de cunetes transitables que permetran donar un sobreample a la via. La inversió prevista per a aquesta actuació és de 8 milions d’euros.

Els projectes definiran tècnicament les actuacions necessàries per a la millora de la carretera, que s’ha dividit en dos trams, de 13 quilòmetres cadascun; entre el Pont de Montanyana i l’encreuament amb l’N-230 a Tremp i, des d’aquest punt, fins a la connexió amb la C-13, al terme de Talarn. La redacció de cada projecte es licita per un import de 170.000 euros i un termini de 10 mesos.





Així, les millores incloses corresponen a: