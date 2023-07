Jocs en català: Diamant

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem és Diamant.

Diamant és un joc de taula i del gènere aventures. L’autoria el joc és de Bruno Faidutti i Alan R. Moon, està ideat per a quer hi participin de 3 a 8 jugadors i està fabricat per DEVIR. La durada d’una partida està sobre els 30 minuts i es recomana que s’hi jugui a partir dels 8 anys.

De Diamant, diuen que és un “joc de taula en què cal conservar els tresors aconseguits a la cova Tacora”.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística