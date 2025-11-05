Sessions de cinema per a petits i grans al Festival Curtàneu

L’Ecomuseu de les Valls d’Àneu ha acollit, aquest dimecres, una sessió especial de cinema per a nens i nenes des de 2 anys fins a 2n de Primària. Dijous continuen les sessions per a nens i nenes fins a 6è curs. I és que el cinema al Curtàneu és per a totes les edats com ja va quedar palès en la sessió especial per als avis de la residència d’Esterri d’Àneu. El divendres, 7 de novembre, l’Institut Morelló d’Esterri d’Àneu viurà una sessió especial adreçada exclusivament a l’alumnat del centre: un taller de Stop Motion de dues hores, impartit pel cineasta, Ignasi López, que permetrà als estudiants experimentar amb l’animació fotograma a fotograma.
La 10a edició presenta novetats com ara una sessió centrada en títols de cineastes lleidatans, amb el títol “Sessió ilerdenca”, però també tallers de cinema per a totes les edats. Enguany el festival dobla el nombre de dies i incorpora un nou espai de projeccions al municipi d’Alt Àneu, Sorpe, que se suma a Esterri d’Àneu, Espot, Escaló (La Guingueta d’Àneu), Isil, València d’Àneu i Son (Alt Àneu).
El dissabte, dia 8, coincidint amb el Curtast, tindrà lloc una gala que reunirà tots els que han fet possible el festival al llarg d’aquests 10 anys, que comptarà amb la presència de l’ambaixadora d’enguany, Judit Colell, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, així com també altres artistes, filmmakers i representants de primer nivell de Catalunya Film Festivals, la coordinadora de festivals de Catalunya
El programa ofereix 63 curtmetratges per a tots els gustos, premiats per la crítica i els festivals de referència nacional i internacional. Es tracta de curtmetratges de diferents durades i temàtiques, entre la ficció, l’animació i els documentals, amb sessions temàtiques de cinema esportiu, mediambiental, familiar i una sessió dedicada als premis FOC atorgats per Òmnium Cultural (Cinema català i en català).
Dins de la mostra es projectarà el nou curtmetratge realitzat pels alumnes de l‘escola La Closa d’Esterri d’Àneu, dins del programa FEM UN CURT, patrocinat per l’Associació Cineasta Curtàneu, anomenat “Els nens perduts” dirigit per Irene Obiols de Desoris Audiovisuals dins de la sessió familiar, el diumenge, 9 de novembre, al poliesportiu d’Esterri d’Àneu.